Thế giới

Cá mập trắng cắn chết người ở Úc, chính quyền triển khai UAV giám sát

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
07/09/2025 10:05 GMT+7

Giới chức thành phố Sydney, Úc ngày 7.9 đã điều máy bay không người lái (UAV) và trực thăng giám sát vùng biển sau vụ cá mập cắn chết người.

Hai bãi biển liền kề Long Reef và Dee Why ở Sydney vẫn phải đóng cửa trong ngày 7.9, sau vụ tấn công của cá mập trước đó một ngày. Một con cá mập trắng đã cắn người lướt sóng tại bãi biển ở phía bắc Sydney. Vụ việc xảy ra vào ngày 6.9, cách bờ biển khoảng 100 m, The Straits Times đưa tin.

Nạn nhân - được xác định là ông Mercury Psillakis, 57 tuổi - đã được đưa vào bờ, tuy nhiên do mất nhiều máu nên đã tử vong tại hiện trường. Đây là vụ cá mập tấn công chết người đầu tiên tại Sydney kể từ tháng 2.2022.

Cá mập trắng cắn chết người ở Úc, chính quyền triển khai UAV giám sát- Ảnh 1.

Người đàn ông đang được trấn an tại hiện trường vụ cá mập tấn công chết người ở bãi biển Sydney, Úc ngày 6.9

ẢNH: AP

Vào ngày 7.9, Sở Công nghiệp sơ cấp và Phát triển khu vực New South Wales (DPIRD) thông báo cơ quan chức năng đã triển khai UAV và trực thăng để giám sát vùng biển đề phòng cá mập. Giới chức Úc cũng lắp đặt các dây câu với tên gọi SMART trải khắp vùng biển. Công nghệ này sử dụng hệ thống vệ tinh để báo hiệu khi nào cá mập mắc câu.

Các chuyên gia về cá mập sau khi nghiên cứu hình ảnh về tấm ván lướt sóng của nạn nhân thì xác định thủ phạm là một con cá mập trắng, dài khoảng 3,4 - 3,6 m.

Theo AFP ngày 6.9, ông Psillakis là người dân địa phương, đang đi lướt sóng cùng nhóm bạn. Cảnh sát cho biết nạn nhân “mất một số chi” khi bị cá mập tấn công, trong khi tấm ván lướt bị gãy làm đôi.

Cá mập trắng cắn chết người ở Úc, chính quyền triển khai UAV giám sát- Ảnh 2.

Hình ảnh được UAV ghi lại khu vực bãi biển Long Reef ở Sydney, Úc ngày 6.9

ẢNH: REUTERS

Cá mập trắng cắn chết người ở Úc, chính quyền triển khai UAV giám sát- Ảnh 3.

Trực thăng tuần tra bãi biển Long Reef ở Sydney, Úc ngày 6.9, trong khi hoạt động tắm biển phải tạm dừng

ẢNH: AFP

Các nhân chứng cho biết khi vài người đưa nạn nhân vào bờ thì có vẻ phần thân dưới của người này đã bị tấn công nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Kể từ năm 1791, tại Úc có hơn 1.280 vụ cá mập tấn công, với hơn 250 người chết.

Cá mập trắng khổng lồ xuất hiện gần nhiều bãi biển Mỹ

Cá mập trắng khổng lồ xuất hiện gần nhiều bãi biển Mỹ

Các bang tại khu vực New England phía đông bắc Mỹ ghi nhận sự xuất hiện gia tăng của cá mập trắng khổng lồ, trong khi giới chuyên môn cho biết các vụ cá mập tấn công người hiếm khi xảy ra.

Nữ du khách bị cá mập cắn mất 2 tay, sống sót nhờ chồng giải cứu

