Cá mập trắng cắn chết người ở Úc, chính quyền triển khai UAV giám sát

Hai bãi biển liền kề Long Reef và Dee Why ở Sydney vẫn phải đóng cửa trong ngày 7.9, sau vụ tấn công của cá mập trước đó một ngày. Một con cá mập trắng đã cắn người lướt sóng tại bãi biển ở phía bắc Sydney. Vụ việc xảy ra vào ngày 6.9, cách bờ biển khoảng 100 m, The Straits Times đưa tin.

Nạn nhân - được xác định là ông Mercury Psillakis, 57 tuổi - đã được đưa vào bờ, tuy nhiên do mất nhiều máu nên đã tử vong tại hiện trường. Đây là vụ cá mập tấn công chết người đầu tiên tại Sydney kể từ tháng 2.2022.

Người đàn ông đang được trấn an tại hiện trường vụ cá mập tấn công chết người ở bãi biển Sydney, Úc ngày 6.9 ẢNH: AP

Vào ngày 7.9, Sở Công nghiệp sơ cấp và Phát triển khu vực New South Wales (DPIRD) thông báo cơ quan chức năng đã triển khai UAV và trực thăng để giám sát vùng biển đề phòng cá mập. Giới chức Úc cũng lắp đặt các dây câu với tên gọi SMART trải khắp vùng biển. Công nghệ này sử dụng hệ thống vệ tinh để báo hiệu khi nào cá mập mắc câu.

Các chuyên gia về cá mập sau khi nghiên cứu hình ảnh về tấm ván lướt sóng của nạn nhân thì xác định thủ phạm là một con cá mập trắng, dài khoảng 3,4 - 3,6 m.

Theo AFP ngày 6.9, ông Psillakis là người dân địa phương, đang đi lướt sóng cùng nhóm bạn. Cảnh sát cho biết nạn nhân “mất một số chi” khi bị cá mập tấn công, trong khi tấm ván lướt bị gãy làm đôi.

Hình ảnh được UAV ghi lại khu vực bãi biển Long Reef ở Sydney, Úc ngày 6.9 ẢNH: REUTERS

Trực thăng tuần tra bãi biển Long Reef ở Sydney, Úc ngày 6.9, trong khi hoạt động tắm biển phải tạm dừng ẢNH: AFP

Các nhân chứng cho biết khi vài người đưa nạn nhân vào bờ thì có vẻ phần thân dưới của người này đã bị tấn công nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Kể từ năm 1791, tại Úc có hơn 1.280 vụ cá mập tấn công, với hơn 250 người chết.