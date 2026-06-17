Cà Mau: 3 vụ sạt lở đất trong đêm, 19 hộ dân chật vật ứng phó

Chiều 17.6, tin từ UBND xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau, cho biết chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, từ 16.6 đến rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xã liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Vụ sạt lở nghiêm trọng nhất xảy ra khoảng 23 giờ 20 ngày 16.6 tại khu vực nhà lồng chợ Kinh 17, làm sụt lún một đoạn bờ kè dài khoảng 40 m, rộng 4 m, sâu 4 m.

Vụ sạt lở tại khu vực nhà lồng chợ Kinh 17 làm ảnh hưởng đến 17 hộ dân với 28 sạp kinh doanh

ẢNH: CTV

Theo thống kê ban đầu, vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân với 28 sạp kinh doanh. Trong đó, có 9 hộ bị thiệt hại hoàn toàn 19 sạp, 8 hộ còn lại bị ảnh hưởng một phần kết cấu công trình. Cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, thống kê mức độ thiệt hại.

Chỉ một giờ sau, khoảng 0 giờ 20 ngày 17.6, sạt lở tiếp tục xảy ra tại ấp Bến Dựa, làm sụt lún khoảng 60 m2 đất, ảnh hưởng trực tiếp căn nhà của ông Phạm Thành Công. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Đến khoảng 1 giờ cùng ngày, một vụ sạt lở khác xuất hiện tại ấp Hố Gùi, làm ảnh hưởng đến căn chòi rộng khoảng 35 m2 của gia đình ông Huỳnh Văn Đông; thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Căn nhà của người dân bị chìm xuống sông ẢNH: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tam Giang đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các lực lượng xung kích tại chỗ hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả bước đầu.

Lãnh đạo địa phương cũng trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo UBND xã Tam Giang, các vụ sạt lở xảy ra trong bối cảnh địa phương bước vào cao điểm mùa mưa bão, kết hợp tác động của triều cường làm gia tăng nguy cơ sụt lún ven sông.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin cảnh báo thiên tai, kịp thời di dời khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao và thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.