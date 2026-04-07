Cà Mau: Bắn pháo hoa và khởi công loạt dự án trăm tỉ dịp 30.4

Ngày 7.4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026) và 140 năm ngày Quốc tế lao động, với điểm nhấn là chuỗi sự kiện khởi công nhiều dự án, bắn pháo hoa.

Cà Mau sẽ bắn pháo hoa dịp 30.4 ẢNH: G.B

Theo kế hoạch, sự kiện chính diễn ra vào tối 30.4, với chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên.

Trước đó, chuỗi hoạt động được bắt đầu từ ngày 25.4 với lễ khai mạc, trao giải cuộc thi gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch lần này là việc các sự kiện kỷ niệm được lồng ghép với nhiều hoạt động mang tính hạ tầng và phát triển dài hạn. Trong đó, tỉnh sẽ tổ chức kỷ niệm 80 năm trận Giồng Bốm tại Di tích quốc gia địa điểm trận Giồng Bốm (xã Phong Thạnh); đồng thời công bố thành lập Bảo tàng lúa nước tỉnh Cà Mau vào ngày 25.4 tại phường Bạc Liêu và tổ chức lễ động thổ biểu tượng tôn vinh lúa nước tại xã Vĩnh Lợi.

Trong 2 ngày 24 và 25.4, hàng loạt dự án quy mô lớn sẽ được khởi động và đưa vào sử dụng. Cụ thể, khởi công xây dựng cầu Nguyễn Đình Chiểu với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỉ đồng; khởi công dự án xây dựng Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Cà Mau với tổng mức đầu tư khoảng 394 tỉ đồng; khánh thành dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư khoảng 69 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh mở rộng không gian sự kiện sang các hoạt động thể thao và du lịch trải nghiệm nhằm tăng sức hút cộng đồng. Giải chạy việt dã xuyên rừng cùng các hoạt động trải nghiệm du lịch xuyên rừng được kỳ vọng tạo điểm nhấn mới, kéo người dân và du khách tham gia trực tiếp vào chuỗi sự kiện.

Chuỗi hoạt động khép lại bằng các chương trình nghệ thuật quy mô và những màn bắn pháo hoa tại các quảng trường trung tâm, tạo điểm nhấn cho dịp lễ 30.4.



