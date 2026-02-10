Cà Mau bắn pháo hoa đón giao thừa ở 5 địa điểm

Ngày 10.2, tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này đã ban hành kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, triển khai đồng loạt tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật đón giao thừa có thời lượng 90 phút, được truyền hình trực tiếp tại 2 điểm cầu chính là Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) và Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), bắt đầu lúc 20 giờ ngày 16.2.2026, tức đêm 29 tháng chạp.

Đón giao thừa, tỉnh Cà Mau tổ chức bắn pháo hoa cùng thời điểm ở 5 địa phương ẢNH: G.B

Ngoài 2 điểm cầu trung tâm, hoạt động đón giao thừa kết hợp bắn pháo hoa còn được tổ chức tại 3 địa điểm gồm tượng đài kỷ niệm Chuyến tàu tập kết ra Bắc (xã Sông Đốc), Khu du lịch Khai Long (xã Đất Mũi) và Trung tâm Văn hóa xã Phước Long, nâng tổng số điểm đón giao thừa toàn tỉnh lên 5 điểm tổ chức cùng lúc.

Theo kịch bản chương trình, từ 19 giờ 30 đến 20 giờ đêm giao thừa sẽ đón tiếp đại biểu và trình chiếu clip tổng quan tình hình kinh tế – xã hội cùng các sự kiện tiêu biểu năm 2025. Từ 20 giờ đến 21 giờ 30 diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật, phát biểu chúc tết của Chủ tịch UBND tỉnh và bắn pháo hoa nghệ thuật đồng loạt tại các địa phương.

Kinh phí tổ chức chương trình được huy động từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác; riêng kinh phí bắn pháo hoa tại 5 địa điểm do địa phương vận động xã hội hóa.