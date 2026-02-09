Thời tiết đêm giao thừa sẽ ra sao?

Ông Táo "ra đường gặp mưa rét"

Vào những ngày này, người dân cả nước đang nô nức vui chơi, mua sắm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến rất gần. Vì thế, thời tiết trong dịp nghỉ lễ lớn nhất, dài nhất trong năm luôn nhận được sự quan tâm của hầu hết mọi người. Thời tiết TP.HCM, trong những ngày qua se se lạnh, có hôm giữa trưa lại xuất hiện mây âm u và một số nơi hứng mưa rào nhẹ. Hầu hết thời gian là thời tiết dễ chịu, tạo điều kiện thuận lợi cho các lễ hội xuân sớm như lễ hội xuân ở Cần Giờ (TP.HCM) hay lượng khách tấp nập kéo về Đà Lạt ngắm mai anh đào…

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hiện tại đợt không khí lạnh cường độ mạnh ở phía bắc đang tràn về ảnh hưởng đến khu vực tây Bắc bộ, bắc Trung bộ và trung Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao phía bắc cần đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, phổ biến nhiều nơi từ 10 - 14 độ C. Đáng chú ý, từ chiều 9.2 có mưa rào và giông. Trong ngày đưa ông Táo về trời 23 tháng chạp (ngày 10.2) thời tiết có xu hướng ấm hơn với mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 16 - 19 độ C. Kèm theo đó, vào sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Thời tiết thuận lợi, người dân TP.HCM du xuân sớm ở “phố biển” Cần Giờ ẢNH: LÊ NAM

Nhiều người đến Đà Lạt để ngắm hoa mai anh đào vào giai đoạn rực rỡ nhất ẢNH: BÁ DUY

Bên cạnh đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, trời rét với mức nhiệt thấp nhất từ 16 - 19 độ C; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, có nơi rét đậm. Cần đề phòng mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to và giông. Còn tại các khu vực nam Trung bộ, trời mát với mức nhiệt thấp nhất từ 20 - 24 độ C và cao nhất từ 25 - 28 độ C; có khả năng xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Tây nguyên phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét với mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 16 - 19 độ C.

Riêng với TP.HCM và khu vực Nam bộ nói chung, Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết Nam bộ nằm ở rìa phía nam khối không khí lạnh này nên chỉ bị ảnh hưởng yếu trong một, hai ngày tới. Tại TP.HCM nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng từ 22 - 24 độ C. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 11 - 13.2 do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao thời tiết Nam bộ có mưa trái mùa xuất hiện nhiều nơi. Trên địa bàn TP.HCM, mưa có khả năng xuất hiện ở hầu khắp các xã phường.

Đêm giao thừa và 3 ngày đầu năm, cả nước trời đẹp

Sau thời điểm đưa ông Táo về trời là đến một cột mốc quan trọng khác - thời điểm đón giao thừa và ngày đầu năm mới. Theo các chuyên gia, vào ngày 11.2, một đợt không khí lạnh mới sẽ tiếp tục bổ sung (cường độ nhẹ) khiến lạnh ở phía bắc kéo dài đến khoảng ngày 13.2 (26 tháng chạp). Chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan thông tin: Từ khoảng 27 tháng chạp, thời tiết ở miền Bắc bớt lạnh và miền Trung cũng giảm mưa còn miền Nam xuất hiện nắng mạnh vào buổi trưa nhưng không quá gay gắt. Như vậy, có thể dự báo trong đêm giao thừa, thời tiết cả nước rất thuận lợi để người dân ra đường ngắm pháo hoa đón năm mới. Tuy nhiên, người dân ở miền Bắc và khu vực miền Trung cũng cần lưu ý trời vẫn còn khá lạnh về đêm và có mưa phùn nhẹ. Do vậy khi đón giao thừa cần chuẩn bị áo ấm để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho ngày đầu năm. Ở miền Nam, thời tiết càng lý tưởng hơn khi trời dịu mát và cơ bản không mưa. Kiểu thời tiết này sẽ kéo dài trong suốt 3 ngày đầu năm Bính Ngọ 2026. Từ mùng 4 tết (ngày 20.2), một đợt không khí lạnh mới có cường độ mạnh lại về, có thể làm thay đổi kiểu thời tiết lý tưởng của những ngày trước đó.

Cụ thể, theo NCHMF khoảng ngày 21 - 22.2, ở Bắc bộ có khả năng trời chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C và có mưa rào rải rác. Còn khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, từ 22.2, trời chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 15 - 17 độ C, có nơi thấp hơn; có khả năng mưa rào rải rác. Vào giai đoạn này, Nam bộ cần đề phòng mưa rào và giông cục bộ vào chiều tối; ban ngày trời nắng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 30 - 33 độ C.