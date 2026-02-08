Không khí lạnh dồn dập tràn về, miền Bắc mưa rét trước tết ông Công ông Táo

Dự báo thời tiết 8.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, hôm nay sẽ là ngày trời rét nhất trong đợt không khí lạnh đang tràn xuống nước ta.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo trong ngày và đêm nay 8.2, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày hôm nay đến sáng sớm ngày mai 9.2, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào, có nơi có giông. Từ chiều 8 - 9.2, Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Dự báo thời tiết các tỉnh Bắc Trung bộ từ chiều 8.2, trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Các tỉnh Bắc Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời có mưa, mưa rào; từ chiều 8 - 9.2, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10 - 12 độ C.

Dự báo nhiệt độ trong hôm nay và ngày mai 9.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày và đêm nay 8.2, Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; nhiệt độ trung bình ngày từ 14 - 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Trong đợt không khí lạnh này, vùng núi cao miền Bắc cần đề phòng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Khu vực Bắc Trung bộ nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, nhiệt độ trung bình 18 - 20 độ C. Ngày và đêm 9.2, Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung bộ thấp nhất 15 - 17 độ C, nhiệt độ trung bình 17 - 19 độ C.

Không khí lạnh khiến 6 tỉnh miền Trung mưa lớn, Biển Đông sóng cao 6 m

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh, sóng cao 4 - 6 m.

Vùng biển vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 2 - 4 m. Vùng biển từ nam Quảng Trị - Đắk Lắk gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây nam Biển Đông gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Dự báo từ ngày 8 - 9.2, 6 tỉnh, thành phố miền Trung từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng và từ tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt không khí lạnh này xảy ra rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng.

Mưa lớn cục bộ ở miền Trung có nguy cơ gây ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất và ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động tàu, thuyền và các hoạt động trên biển.