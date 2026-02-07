Dự báo ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh trước tết ông Công ông Táo

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ chiều tối nay 7.2, khối không khí lạnh cường độ mạnh bắt đầu tràn xuống vùng núi đông bắc Bắc bộ. Sau đó, từ đêm nay, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, sau đó tiếp tục đi sâu vào đến Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Dự báo ngày mai 8.2 sẽ là ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh này ẢNH: T.N

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo nhiệt độ ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ sẽ giảm xuống khoảng 8 - 10 độ C so với ngày hôm nay 7.2.

Thời tiết miền Bắc sẽ có 2 ngày rét đậm, rét hại. Trong đó, ngày 8.2 được dự báo sẽ là rét nhất trong đợt không khí lạnh này.

Dự báo nhiệt độ ở Bắc bộ phổ biến từ 10 - 13 độ C, vùng núi từ 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Các tỉnh Bắc Trung bộ nhiệt độ phổ biến 12 - 15 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 8.2 và ngày 9.2, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 12 độ C.

Dự báo nhiệt độ từ đêm 7.2 và ngày 8.2, các tỉnh Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ trung bình ngày từ 13 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, nhiệt độ trung bình ngày từ 16 - 19 độ C.

Dự báo nhiệt độ đêm 8.2 và ngày 9.2, các tỉnh Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) thấp nhất 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; nhiệt độ trung bình 13 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Khu vực Bắc Trung bộ, nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, nhiệt độ trung bình 15 - 18 độ C.

Không khí lạnh gây mưa ở 6 tỉnh miền Trung

Cảnh báo thiên tai đi kèm trong đợt không khí lạnh cường độ mạnh này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định 6 tỉnh, thành phố miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai sẽ có mưa vừa, mưa to và giông từ ngày 8 - 9.2. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra giông, lốc, sét đánh và gió giật mạnh.

Trong đợt không khí lạnh, vùng núi ở Bắc bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Penha có ảnh hưởng thời tiết Việt Nam?

Không khí lạnh gây ra thời tiết xấu với gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển. Dự báo từ đêm nay, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Dự báo từ gần sáng 8.2, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 3 - 5 m.

Từ ngày 8.2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.