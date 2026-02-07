Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Penha có ảnh hưởng thời tiết Việt Nam?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong chiều qua 6.2, cơn bão Penha - cơn bão số 2 trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão Penha ít có khả năng đi vào Biển Đông ẢNH MINH HỌA: NCHMF

Dự báo sáng nay 7.2, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Penha có vị trí vào khoảng 10 độ vĩ bắc và 122 độ kinh đông, cường độ gió mạnh cấp 6. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, hướng vào Biển Đông.

Trao đổi với Thanh Niên, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trên vùng biển miền Trung Philippines, ít có khả năng đi vào Biển Đông và không có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh cường độ mạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo trưa và chiều nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng vùng núi khu vực đông bắc Bắc bộ.

Dự báo từ tối và đêm 7.2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm nay 7.2 đến sáng sớm 9.2, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Dự báo thời tiết ở Bắc bộ ngày 8 - 9.2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; từ ngày 8.2, các tỉnh Bắc Trung bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ phổ biến từ 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung bộ phổ biến 12 - 15 độ C.

Thời tiết Hà Nội từ ngày 7.2 đến đêm 8.2, trời có mưa, mưa rào; ngày 8 - 9.2, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội phổ biến 10 - 12 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ ngày 7.2, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5 - 6; từ đêm 7.2, gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 3 m.

Vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Cũng theo dự báo, từ đêm 7.2, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Dự báo từ ngày mai 8.2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.