Áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông sẽ suy yếu do không khí lạnh

Chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp - Môi trường ngày 5.2, ông Hoàng Đức Cường, Cục phó Cục Khí tượng thủy văn quốc gia, đã thông tin về dự báo áp thấp nhiệt đới đầu tiên sắp xuất hiện trên Biển Đông và dự báo không khí lạnh trong những ngày tới.

Theo ông Hoàng Đức Cường, cơn bão số 2 hoạt động vùng biển tây bắc tây bắc Thái Bình Dương đang mạnh cấp 8, tâm bão nằm ở vùng biển đông nam Philippines, cách Biển Đông gần 1.000 km.

Ông Hoàng Đức Cường thông tin về dự báo áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông ẢNH: P.H

Dự báo trong 48 giờ tới, cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng tây và vào Biển Đông ở cấp áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, dự báo ngày 7.2, một khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ra. Sau đó khoảng 2 ngày, một đợt không khí lạnh tăng cường nữa sẽ tác động đến cơn bão.

"Không khí lạnh sẽ án ngữ ở Biển Đông dự báo áp thấp nhiệt đới chỉ hoạt động khoảng gần 1 ngày sau đó suy yếu, tan trên biển", ông Cường nói.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây nam Biển Đông, trong đó có đặc khu Trường Sa, có mưa giông, sóng lớn.

Nhận định diễn biến mùa bão năm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo từ tháng 2 - tháng 7, bão, áp thấp hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (trên Biển Đông là 3,8 cơn; đổ bộ đất liền 1,2 cơn).

Dự báo từ tháng 8 - tháng 12, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trên Biển Đông là 9,6 cơn; đổ bộ đất liền 3,8 cơn) và cần đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh.

Trong đó, từ tháng 8 - tháng 9, bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến miền Bắc, từ tháng 9 - thán 12 ảnh hưởng chủ yếu đến miền Trung và khu vực phía nam.

"Dự báo của chúng tôi, mùa bão năm nay sẽ ít, nhẹ nhàng hơn so với năm 2025", ông Cường nói.