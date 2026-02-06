Không khí lạnh liên tục tăng cường, vùng núi miền Bắc đề phòng tuyết rơi, băng giá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Ở miền Bắc đã có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18 - 21 độ C.
Dự báo thời tiết từ ngày mai 7.2, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi và trung du miền Bắc. Sau đó, khoảng tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay 6.2 đến ngày 9.2, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.
Ở khu vực miền Bắc từ đêm mai 7.2 đến ngày 9.2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Dự báo thời tiết ngày 8.2, khu vực Bắc Trung bộ trời rét, có nơi rét đậm.
Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến từ 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung bộ phổ biến 12 - 15 độ C.
Dự báo thời tiết Hà Nội từ đêm 6.2 đến đêm 8.2, trời có mưa, một số nơi mưa rào; từ đêm 7 - 9.2, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10 - 12 độ C.
Không khí lạnh gây mưa 3 ngày ở 6 tỉnh miền Trung
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 7.2 đến ngày 9.2, khu vực 6 tỉnh, thành miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra giông lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 7.2, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5 - 6; từ đêm 7.2, gió mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 3 m.
Dự báo từ chiều 7.2, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.
Từ đêm 7.2, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m. Dự báo từ ngày 8.2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.
