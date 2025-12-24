Cà Mau: Bắt nghi phạm cướp giật dây chuyền của một phụ nữ 64 tuổi

Tối 24.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an P.Hòa Thành (Cà Mau) đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển vụ cướp giật dây chuyền đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thụ lý, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 11 giờ 50 ngày 20.12, bà D.T.N (64 tuổi, ở P.Hòa Thành) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến Lộ Mới, đoạn qua khóm 8, P.Hòa Thành, thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy áp sát, cướp giật dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 2,5 chỉ đeo trên cổ, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Nguyễn Hoài Thanh là nghi phạm cướp giật dây chuyền ẢNH: CACC

Ngay khi tiếp nhận trình báo, Công an P.Hòa Thành báo cáo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát địa bàn, xác minh đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 9 giờ 40 phút ngày 23.12, trong quá trình tuần tra trên đường Huỳnh Thúc Kháng (khóm 9, P.Hòa Thành), tổ công tác phát hiện một thanh niên có đặc điểm trùng khớp với mô tả nên tiến hành kiểm tra, xác minh và bắt giữ.

Qua đấu tranh, người này khai tên Nguyễn Hoài Thanh (35 tuổi, ở khóm 1, xã Sông Đốc, Cà Mau) và thừa nhận đã thực hiện vụ cướp giật dây chuyền của bà N.

Theo hồ sơ, Thanh có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản, lần chấp hành xong án phạt tù gần nhất vào ngày 18.8.2024.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra vụ cướp giật dây chuyền nói trên.