Cà Mau: Bị can khai tàng trữ vũ khí quân dụng để... bắn cò

Ngày 9.6, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Kiên Giang (35 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, H.U Minh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đọc lệnh khởi tố bị can Huỳnh Kiên Giang về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng

ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 15 ngày 24.4, tổ tuần tra của Công an xã Khánh Lâm, H.U Minh phát hiện Giang đi bộ trên tuyến đường Dớn Hàng Gòn và mang theo 4 túi xách các loại, có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong một túi xách có 2 khẩu súng nén khí sử dụng bình nén hơi, 2 hộp đạn; túi kéo màu đen chứa 1 ống nhòm; túi vải đựng loa thu âm và túi trắng chứa 7 mô hình cò trắng bằng nhựa cứng.

Giang được mời về trụ sở làm việc ngay trong đêm. Tại đây, Giang khai nhận mua toàn bộ số súng, đạn và vật dụng nói trên qua mạng xã hội, với mục đích dùng để... bắn chim, cò.

Căn cứ kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau, 2 khẩu súng và số đạn thu giữ đều thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Đây là loại vũ khí có khả năng gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong nếu bắn trúng người.