Cà Mau: Mua súng trên mạng đem bán kiếm lời, bị khởi tố

Ngày 25.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Cà Mau vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Thông (25 tuổi, ngụ xã Biển Bạch, H.Thới Bình, Cà Mau) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cây súng Lâm mua của Thông bị Công an H.Thới Bình phát hiện và tạm giữ CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 22.4, Công an TT.U Minh, H.U Minh (Cà Mau) phát hiện Trần Minh Thông có nhân thân trùng khớp với người mà Cơ quan ANĐT truy tìm vì liên quan vụ án tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng nên báo cáo về trên.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an TT.U Minh tiến hành xác minh và xác định Trần Thông Minh là người có liên quan đến vụ án do cơ quan này đang thụ lý điều tra. Ngay sau đó, Thông được đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Thông khai nhận vì cần tiền tiêu xài nên lên mạng xã hội Facebook tìm mua súng để bán lại cho Trương Vũ Lâm (26 tuổi, ngụ xã Vân Khánh Tây, H.An Minh, Kiên Giang) để hưởng lợi.

Trước đó, tối 29.2, lực lượng Công an H.Thới Bình tuần tra, phát hiện Lâm chạy xe máy từ hướng Kiên Giang về Cà Mau có biểu hiện nghi vấn nên ra lệnh dừng để kiểm tra. Lâm tăng ga bỏ chạy, nhưng bị khống chế.

Khi bị kiểm tra, Lâm quăng khỏi túi xách một khẩu súng ngắn. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ và qua khám xét phát hiện 5 viên đạn trong người Lâm cùng một số tang vật liên quan. Lâm khai mua súng của Thông để mang theo phòng thân. Từ lời khai của Lâm, Cơ quan ANĐT tiến hành điều tra và truy tìm Thông.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra mở rộng vụ án "mua súng trên mạng".