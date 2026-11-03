Cà Mau bổ sung công nghệ đốt rác phát điện tại nhà máy xử lý rác

Ngày 3.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH Xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý, bổ sung công nghệ đốt rác phát điện.

Theo nội dung điều chỉnh, nhà máy tiếp tục sử dụng công nghệ VIBIO đã được lắp đặt với công suất 200 tấn/ngày; đồng thời bổ sung công nghệ đốt rác phát điện , công suất phát điện 6 MW.

UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận bổ sung công nghệ đốt rác phát điện tại Nhà máy xử lý rác thải Cà Mau ẢNH: G.B

Dự án nhà máy xử lý rác thải trên được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 31.12.2008. Giai đoạn 1 khởi công năm 2009, hoàn thành và đi vào hoạt động năm 2012, công suất 200 tấn/ngày. Giai đoạn 2 dự kiến khởi công tháng 12.2026, vận hành tháng 12.2028 để mở rộng thêm công suất xử lý rác 300 tấn/ngày và phát điện 6 MW.

Dự án sử dụng 35 ha đất tại khóm 23, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Tổng vốn dự kiến đầu tư sau điều chỉnh hơn 979,2 tỉ đồng, gồm gần 234,1 tỉ đồng vốn tự có và hơn 745,1 tỉ đồng vốn vay thương mại.

Mục tiêu của dự án là xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các vùng lân cận, góp phần bảo vệ môi trường, tạo việc làm và tái chế chất thải thành sản phẩm hữu ích. Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện sẽ thu hồi năng lượng, tận dụng các thành phần sau xử lý để sản xuất điện sạch, vật liệu xây dựng, phân compost…

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan, tuân thủ quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, phòng cháy và chữa cháy; thực hiện đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ đã được chấp thuận.

Nhà đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và thông tin cung cấp. Trường hợp thực hiện sai nội dung được chấp thuận hoặc vi phạm pháp luật, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý theo quy định.