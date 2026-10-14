Chuyển công an hồ sơ dự án nuôi động vật hoang dã Trọng Đạt ở Cà Mau

Ngày 14.10, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất, gây nuôi động vật hoang dã đối với Công ty TNHH Trọng Đạt. Vụ việc được Thanh tra tỉnh chuyển sang Cơ quan CSĐT thụ lý, giải quyết theo quy định.

Hồ sơ khác bản lưu, được miễn hơn 217 triệu đồng

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi động vật hoang dã của Công ty TNHH Trọng Đạt (xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau) được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 16.9.2011. Mục tiêu là nhân giống heo rừng, nhím và chồn mướp để nuôi, cung cấp giống, tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Quy mô gồm 1.000 con heo rừng, 400 con nhím và 400 con chồn mướp.

Thanh tra Cà Mau chuyển Cơ quan CSĐT hồ sơ dự án nuôi động vật hoang dã của Công ty TNHH Trọng Đạt ẢNH: G.B

Tuy nhiên, giấy chứng nhận đầu tư trong hồ sơ xin miễn tiền thuê đất lại ghi thêm chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi heo thịt thả rông; trồng tràm và keo lai theo mô hình khép kín. Quy mô cũng khác: 1.000 con heo rừng, 500 con nhím, 500 con chồn mướp, 1.200 con heo thịt và 5.000 con gia cầm.

Hồ sơ được người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Trọng Đạt nộp ngày 31.10.2016. Các thành phần hồ sơ là bản photocopy; giấy chứng nhận đầu tư có đóng dấu giáp lai của Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Ngày 9.11.2016, Cục Thuế tỉnh Cà Mau căn cứ hồ sơ này để miễn cho doanh nghiệp hơn 217 triệu đồng tiền thuê đất, thời gian từ ngày 1.1.2014 đến ngày 16.9.2031. Lý do miễn là dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Qua đối chiếu, đoàn thanh tra phát hiện giấy chứng nhận trong hồ sơ miễn tiền thuê đất không trùng khớp nội dung, hình thức tại các điều về mục tiêu, quy mô, tiến độ và ưu đãi của dự án.

Thanh tra xác định giấy chứng nhận do công ty nộp có dấu hiệu sửa chữa, làm sai lệch nội dung nhằm đưa dự án vào danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư để hưởng chính sách miễn tiền thuê đất. Trong khi đó, dự án được cấp phép không thuộc danh mục được hưởng ưu đãi theo căn cứ đã áp dụng.

Kết luận nêu đây là dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí với số tiền hơn 217 triệu đồng, được quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Thuê đất nuôi động vật hoang dã, thực tế trồng rừng

Dự án có diện tích 16 ha, tổng vốn đầu tư 10 tỉ đồng, thời gian hoạt động 20 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tiến độ ban đầu từ tháng 11.2011 đến tháng 12.2012, sau đó được điều chỉnh hoàn thành vào tháng 12.2013.

Ngày 21.3.2013, UBND tỉnh Cà Mau thu hồi 163.700 m2 đất có rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ để cho Công ty TNHH Trọng Đạt thuê làm trang trại chăn nuôi động vật hoang dã.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, công ty không thực hiện hoạt động đầu tư theo nội dung được cấp phép. Doanh nghiệp khai thác tràm bản địa từ năm 2019, lên líp trồng keo lai từ năm 2020. Theo báo cáo của công ty, tháng 6.2026, doanh nghiệp khai thác và bán gỗ với giá trị 500 triệu đồng. Công ty trồng rừng nguyên liệu không nằm trong mục tiêu đầu tư và không đúng mục đích thuê đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2013 và cấp đổi năm 2020 lại ghi mục đích đất rừng sản xuất kết hợp chăn nuôi động vật hoang dã, không đúng quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh, không thống nhất với cơ sở dữ liệu và hồ sơ địa chính. Thanh tra xác định giấy chứng nhận đã cấp thuộc trường hợp phải thu hồi.

Về trách nhiệm quản lý, Sở Kế hoạch - Đầu tư trước đây (nay là Sở Tài chính) đã phát hiện công ty thực hiện sai mục tiêu dự án từ năm 2018 nhưng chưa kiến nghị xử lý, thiếu kiểm tra và theo dõi tiến độ. Doanh nghiệp cũng chưa thực hiện kịp thời, đầy đủ báo cáo giám sát, đánh giá dự án.

Sở Tài nguyên - Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp - Môi trường) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng mục đích trong quyết định cho thuê đất. Sai sót này được xác định chưa có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách, lãng phí tài nguyên, chưa đến mức phải xử lý trách nhiệm.

Cục Thuế tỉnh Cà Mau (nay là Thuế tỉnh Cà Mau) không kiểm tra, đối chiếu hồ sơ xin miễn tiền thuê đất nên không phát hiện kịp thời sai phạm.

Kết luận thanh tra xác định việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ để cho Công ty TNHH Trọng Đạt thuê không phù hợp quy định. Khi đó, công ty lâm nghiệp chưa hoàn thành đề án sắp xếp, đổi mới và phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thanh tra cũng kiến nghị hoàn thiện phương án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ; tổ chức rút kinh nghiệm về những thiếu sót trong quản lý, làm rõ trách nhiệm và xem xét kỷ luật tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao.



