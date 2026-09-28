Thanh tra vụ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai

Ngày 28.9, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thanh tra, làm rõ việc xin 60 ha đất trồng rừng tại xã Sró; đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và UBND xã Sró kiểm tra, xác định vị trí, ranh giới, quy mô diện tích đường đã mở, diện tích đất bị san gạt, phát dọn; làm rõ hiện trạng, chủ quản lý và nguồn gốc đất.

Đồng thời, xác minh hiện trạng, diện tích đất của 3 hộ gồm ông Đinh Teh, Đinh Tố và Đinh Cei có đơn đăng ký trồng rừng tại tiểu khu 805, khu vực làng Bơ Ya, xã Sró.

Chi cục Quản lý đất đai phải báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất hướng xử lý cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm nhất ngày 3.10.

Chi cục Kiểm lâm được yêu cầu phối hợp kiểm tra, xác minh theo chức năng, nhiệm vụ; nếu phát hiện vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp thì lập hồ sơ xử lý theo quy định. Đồng thời chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Kông Chro rà soát, thống kê danh sách các chủ rừng trên địa bàn xã Sró và phối hợp xác minh vụ việc.

Con đường lên khu vực đăng ký trồng rừng được san gạt bằng xe cơ giới ẢNH: TRẦN HIẾU

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Sró chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, đồng thời phối hợp kiểm tra, xác minh.

Trong ngày 28.9, đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã làm việc với UBND xã Sró và trực tiếp đến hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh vụ việc với bài viết “Có bất thường trong việc đăng ký trồng rừng ở Gia Lai?”. Theo UBND xã Sró, 3 hộ gồm ông Đinh Tố (35 tuổi), Đinh Cei (46 tuổi) và Đinh Teh (63 tuổi) có đơn xin trồng keo lai với tổng diện tích khoảng 60 ha tại tiểu khu 805, dự kiến triển khai từ tháng 8.2026.

Tuy nhiên, ông Teh và ông Tố khẳng định không biết về diện tích đất rừng đứng tên mình. Bản thân ông Teh không biết chữ, không có kinh nghiệm làm rừng và gia đình chưa bao giờ làm hồ sơ gửi xã. Ông Tố cũng cho biết không sở hữu đất rừng và trước đó được gọi đến trụ sở xã điểm chỉ vào giấy tờ, sau đó nhận 200.000 đồng.

Theo hồ sơ xã Sró, 3 đơn đăng ký trồng rừng mang tên các hộ trên do Trưởng làng Pting chuyển lên. Tại buổi làm việc ngày 21.9, ông Cei ký tên, còn ông Teh và ông Tố điểm chỉ trước sự chứng kiến của trưởng làng. Khoản 200.000 đồng được xác định là tiền hỗ trợ xăng xe từ những người dự kiến hợp tác trồng rừng.