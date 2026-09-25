Có bất thường trong việc đăng ký trồng rừng ở Gia Lai?

Bất ngờ khi biết có đơn xin đăng ký trồng rừng

Một con đường đất rộng chừng 3 m, dài hàng cây số, mới xuất hiện trên ngọn núi thuộc làng Bơ Ya, xã SRó, đang khiến nhiều người đặt nhiều dấu hỏi. Cây rừng nhỏ, lồ ô hai bên bị phát dọn ngổn ngang, dấu vết của máy đào cỡ lớn còn in rõ trên nền đất, trong khi chính quyền xã chưa hề có thông báo chính thức nào tới người dân sống quanh khu vực.



Theo phản ánh của nhiều người dân, con đường được mở cách đây khoảng 2 tháng. Khi phóng viên tìm hiểu, lãnh đạo UBND xã SRó cung cấp một danh sách gồm 3 hộ dân: ông Đinh Tố (35 tuổi), ông Đinh Cei (46 tuổi) và ông Đinh Teh (63 tuổi) được cho là đã làm đơn xin trồng rừng keo lai với tổng cộng khoảng 60 ha, tại tiểu khu 805, dự kiến triển khai từ tháng 8.2026. Xã cũng cho biết đã mời kiểm lâm, công an cùng xác minh và xác định đây là đường phục vụ khu quy hoạch trồng rừng, thuộc thẩm quyền của xã.

Ông Đinh Teh, "chủ rừng" bất đắc dĩ ẢNH: TRẦN HIẾU

Ông Đinh Teh, cha của 3 người con, gia cảnh khó khăn, hiện chỉ canh tác chưa đầy 1 ha lúa và bắp, khẳng định chưa từng nghe nói đến diện tích gần 30 ha đất rừng đứng tên mình. Đáng chú ý, ông Teh không biết chữ và cũng không có kinh nghiệm làm rừng. Con trai ông cho biết gia đình chưa từng làm bất kỳ hồ sơ nào gửi lên xã.

Trường hợp của ông Đinh Tố cũng tương tự. Ông khẳng định chưa từng lên khu vực núi ở làng Bơ Ya, không sở hữu đất rừng và hoàn toàn không biết về lá đơn mang tên mình. Ông kể lại, một cán bộ xã từng gọi ông ra trụ sở, sau khi ông điểm chỉ vào giấy tờ thì được đưa 200.000 đồng, còn nội dung điểm chỉ để làm gì thì không rõ.

Ông Đinh Tố khẳng định mình không hề có đơn xin đăng ký trồng rừng ẢNH: TRẦN HIẾU

Hiện con đường lên núi đã mở được một đoạn. Một số diện tích rừng đã được trồng tuy nhiên chính quyền xã vẫn chưa xác định diện tích.

Lãnh đạo xã nói gì?

Ngày 24.9, UBND xã SRó đã có văn bản nêu rõ: "Số liệu 60 ha được nêu là diện tích theo đơn đăng ký của các hộ dân, vị trí, diện tích, ranh giới cụ thể chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hiện trạng, giao, công nhận hoặc chấp thuận cho các cá nhân, tổ chức sử dụng để trồng rừng".

Theo hồ sơ lưu tại Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng xã SRó có 3 đơn đăng ký đất trồng rừng mang tên ông Đinh Teh, Đinh Cei và Đinh Tố cùng ở làng Pting. Đơn này được tiếp nhận từ Trưởng làng Pting (ông Đinh Phê) chuyển lên. Theo báo cáo của phòng này, tại buổi làm việc (ngày 21.9.2026) có 1 người ký tên (Đinh Cei), 2 người còn lại không biết chữ nên đã điểm chỉ bằng ngón tay xác nhận vào đơn trước sự chứng kiến của Trưởng làng Pting.

Số tiền người dân được đưa 200.000 đồng để điểm chỉ, qua kiểm tra khoản tiền này là được một số cá nhân dự kiến hợp tác với 3 hộ trên hỗ trợ tiền xăng xe đi lại, trao đổi trong thời gian các hộ này gặp gỡ thỏa thuận hợp tác dự kiến trồng rừng. Ngoài ra, việc xuất hiện máy đào cỡ lớn tự ý san gạt, mở đường lên núi tại khu vực làng Bơ Ya và một số diện tích đất rừng đã bị phát dọn, trồng keo khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Đoàn kiểm tra của xã kiểm tra tại khu vực đồi núi thuộc làng Bơ Ya ghi nhận có tình trạng một số cây thực bì, lồ ô, tranh nứa bị phát dọn thủ công khoảng 3 ha thuộc tiểu khu 805 và hiện tại diện tích phát dọn này đang để trống; có hiện tượng dùng xe cơ giới để san gạt đường đi theo lối đường mòn bà con trong vùng dùng để đi làm nương rẫy hằng ngày.

Qua nắm thông tin một số hộ dân có đất đang canh tác tại khu vực này có nhu cầu sử dụng chung con đường để đi lại, vận chuyển vật tư sản xuất, sản phẩm canh tác nên các hộ dân này và nhóm dự kiến liên kết trồng rừng với các hộ dân địa phương để thống nhất đề nghị UBND xã cho phép san gạt tuyến đường mòn trên.

Vụ việc này UBND xã đã có tiếp nhận thông tin qua trao đổi bằng miệng nhưng chưa có ý kiến, hiện chưa được cấp có thẩm quyền cấp, công nhận quyền sở hữu. Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện người và tang vật (xe cơ giới) vi phạm.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã SRó, thừa nhận qua kiểm tra thực tế UBND xã nghiêm túc nhìn nhận có thời điểm chưa làm tốt công tác quản lý địa bàn. Lãnh đạo UBND xã còn chủ quan, nể nang, với mong muốn người dân có điều kiện thuận lợi để canh tác, sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nên có tâm lý tạo điều kiện để người dân địa phương triển khai các biện pháp phục vụ sản xuất đảm bảo cho kịp mùa vụ.

Xã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng và dừng ngay toàn bộ hoạt động san gạt đường, phát dọn thực bì và triển khai trồng rừng tại khu vực này. Kiểm tra, xác định thiệt hại (nếu có), đồng thời xác minh, truy tìm đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định.

"Dừng việc xử lý, thẩm định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét đối với hồ sơ xin giao đất trồng rừng của các hộ gia đình nói trên. Đồng thời, rà soát hiện trạng đất để xác định vị trí, hiện trạng, diện tích. Nếu vị trí đất nào phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đất quy hoạch trồng rừng) và đủ các điều kiện pháp lý thì UBND xã sẽ thông báo rộng rãi cho người dân trên địa bàn có nhu cầu để làm hồ sơ đăng ký, trồng rừng. Chúng tôi cũng xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân của xã có liên quan do không kịp thời phát hiện, báo cáo sự việc", ông Sơn cho hay.

Một con đường đã được mở lên núi, khu vực trồng rừng ẢNH: TRẦN HIẾU

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Cửu, Bí thư Đảng ủy xã SRó thẳng thắn: "Thường trực Đảng ủy đã họp và yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc này. Chúng tôi cũng đã cử người lên khu đất và được biết con đường mở lên đây là có thật. Vùng đất này quy hoạch để trồng rừng (trồng cây keo) với thời gian giao đất là 21 năm. Chúng tôi đã chỉ đạo phía ủy ban làm rõ những thiếu sót trong vấn đề này để có cơ sở xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan".