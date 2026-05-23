Huế: Khởi tố 8 bị can trồng rừng 'quên' bón phân

Ngày 23.5, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 3, thành phố Huế cho biết cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can; trong đó bắt tạm giam 7 bị can là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ lâm nghiệp Minh An. Các bị can liên quan đến các sai phạm trong dự án trồng rừng chăm sóc thay thế trên địa bàn.

Cơ quan chức năng khám xét nhà của Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương (áo trắng, đứng)

8 bị can bị khởi tố gồm: Phạm Ngọc Dũng (Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương), Huỳnh Trí, Hồ Vĩnh Hưng, Dương Tiến Mạnh, Ngô Đức Thạch (là những cán bộ cấp dưới của bị can Dũng) và Lê Hồng Khanh (người điều hành Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ lâm nghiệp Minh An), Trần Quốc Dũng, Trương Quang Hội (nhân viên Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ lâm nghiệp Minh An).

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2025, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương được giao làm chủ đầu tư 4 dự án công trình trồng và chăm sóc rừng thay thế trên địa bàn thành phố Huế. Tổng diện tích của các dự án này lên tới 210 ha, tổng giá trị các hợp đồng giao nhận thầu được ký kết hơn 18,5 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án được trích từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố Huế quản lý. Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ lâm nghiệp Minh An trúng thầu cả 4 gói thầu thi công.

Quy trình kỹ thuật của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định rất rõ ràng trong hợp đồng, yêu cầu nghiêm ngặt các bước xử lý thực bì, cuốc hố, bón lót phân NPK (loại 16-8-8) và lấp hố từ 5 - 10 ngày trước khi trồng rừng. Tuy nhiên, khi thực hiện, đơn vị thi công đã cố tình bỏ qua hoàn toàn các bước kỹ thuật bắt buộc này.

Cơ quan chức năng xác định, Phạm Ngọc Dũng đã câu kết với Lê Hồng Khanh cùng các tổ thi công đã cho cuốc hố và trồng cây ngay mà không thực hiện việc bón lót phân, cũng không lấp hố theo đúng quy định.

Đáng chú ý, dù biết rõ đơn vị thi công không thực hiện đúng quy trình, nhóm cán bộ, viên chức phụ trách giám sát thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương (gồm: Huỳnh Trí, Hồ Vĩnh Hưng, Dương Tiến Mạnh, Ngô Đức Thạch) vẫn thông đồng với nhóm quản lý Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ lâm nghiệp Minh An (là Trần Quốc Dũng, Trương Quang Hội) thực hiện nghiệm thu khống, ký hợp thức hóa các biên bản nghiệm thu đạt chất lượng để hoàn thiện hồ sơ.

Từ đó, đề nghị Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố Huế giải ngân 70% số tiền trồng rừng của năm thứ nhất. Hành vi gian dối này đã gây thiệt hại trực tiếp cho quỹ hơn 750 triệu đồng.

Sau khi những sai phạm nghiêm trọng này bị phát hiện, lãnh đạo của 2 đơn vị còn chỉ đạo cấp dưới khai báo gian dối với cơ quan công an. Đồng thời, các bị can tổ chức tiêu hủy toàn bộ hồ sơ, tài liệu nghiệm thu hạng mục bón phân, lấp hố nhằm mục đích đối phó và che giấu hành vi phạm tội.

Quá trình khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng liên quan trực tiếp đến hành vi lập khống hồ sơ nghiệm thu của các dự án. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.