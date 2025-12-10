Gia Lai: 57.000 ha rừng bị hư hại do bão Kalmaegi

Trong 57.000 ha rừng bị thiệt hại do bão Kalmaegi, khoảng 14.000 ha bị hư hại trên 70%. Hiện tỷ lệ che phủ rừng của Gia Lai chỉ đạt mức 45,4%.

Ngoài thiệt hại rất lớn về môi trường, còn bị thiệt hại lớn về kinh tế khi nhiều vùng trồng rừng của người dân, doanh nghiệp và rừng tự nhiên bị ngã đổ do bão. Nhiều người dân trồng rừng bị kiệt quệ về kinh tế, lâm cảnh trắng tay, nợ nần.

Tổng diện tích đất có rừng ở Gia Lai sau sáp nhập là hơn 987.828 ha, gồm hơn 692.722 ha rừng tự nhiên và hơn 295.105 ha rừng trồng. Với diện tích này, Gia Lai là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất Tây nguyên và đứng thứ 4 cả nước.

Nhiều rừng keo ở Gia Lai bị ngã đổ do bão Kalmaegi ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo ông Cao Thanh Thương, thiệt hại 57.000 ha rừng nói trên khiến Gia Lai mất 0,33% độ che phủ rừng. Ngành nông nghiệp sẽ sớm kiện toàn lại đội ngũ quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời tham mưu giải pháp quản lý rừng theo công nghệ, hỗ trợ thiết bị bay giám sát.

"Trong giai đoạn 2026 - 2030, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo công tác trồng rừng với diện tích khoảng 25.000 ha nhằm đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Sở cũng có kế hoạch trồng rừng gỗ lớn gắn với giữ nước, chống lũ và xây dựng tín chỉ carbon đối với rừng", ông Thương nói.