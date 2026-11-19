Ngày 19.11, theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa có quyết định bổ sung gần 494 tỉ đồng để chi trả phụ cấp ưu đãi nghề năm 2026 cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có gần 459 tỉ đồng dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và gần 35 tỉ đồng dành cho đội ngũ nhân sự hỗ trợ giáo dục.





Cà Mau bổ sung gần 494 tỉ đồng chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên

ẢNH: G.B

Toàn bộ kinh phí được lấy từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách tỉnh, phân bổ cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường.

Việc chi trả phụ cấp được thực hiện theo Nghị định số 182/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Riêng nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập áp dụng theo Nghị định số 350/2026/NĐ-CP.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát, xác định chính xác đối tượng, điều kiện, mức hưởng và thời gian hưởng phụ cấp, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định.

Đối với các trường hợp hưởng phụ cấp theo địa bàn, việc xác định mức hưởng phải căn cứ danh sách địa bàn được cấp có thẩm quyền công bố và các quy định chuyển tiếp.

Các chính sách áp dụng theo danh sách thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III được thực hiện kể từ thời điểm danh sách tương ứng được cấp có thẩm quyền công bố.

Quyết định bổ sung kinh phí được ban hành ngay trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 nhằm bảo đảm nguồn lực thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục tại Cà Mau.



