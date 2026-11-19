Chính sách đãi ngộ nhà giáo được xem là đòn bẩy cốt lõi

Tại cuộc làm việc vào cuối tháng 8.2026 với nội dung đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Nghị quyết 71 đòi hỏi không chỉ "đổi mới căn bản, toàn diện" mà phải tạo ra "đột phá" thực chất trong thực tiễn. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện. Rà soát lại toàn bộ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của giáo dục không nằm ở điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục ra những con người như thế nào ẢNH: ĐIỆN BIÊN

Mục tiêu thiết yếu hàng đầu được đặt ra là phải bảo đảm bằng được yêu cầu "đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên (GV)". Chính phủ, Bộ GD-ĐT cùng các địa phương phải xây dựng lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết triệt để sự thiếu hụt này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không để bất kỳ một học sinh (HS) nào bị hạn chế cơ hội học tập vì thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô; không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào nơi em sinh ra và lớn lên. Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục chất lượng cao phải là thước đo quan trọng nhất đánh giá hiệu quả thực hiện Nghị quyết 71.

Về bài toán giải quyết dứt điểm tình trạng thừa, thiếu GV cục bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức T.Ư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT và các địa phương khẩn trương đề xuất phương án quản lý biên chế linh hoạt. Chuyển từ cơ chế giao chỉ tiêu biên chế "cứng" cho từng trường sang cơ chế áp dụng biên chế linh hoạt, cho phép luân chuyển GV giữa các trường trong cùng địa bàn theo nguyên tắc "Ở đâu có HS, ở đó có GV".

Song song với tổ chức bộ máy, chính sách đãi ngộ nhà giáo được xem là đòn bẩy cốt lõi trong chỉ đạo của người đứng đầu Đảng, Nhà nước. Bộ GD-ĐT được giao phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền về Đề án cải cách chính sách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp. Xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu; đồng thời có chính sách khuyến khích sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và GV giỏi ở đô thị luân chuyển công tác về các vùng nông thôn, địa bàn khó khăn.

Tự đổi mới sâu sắc từ bên trong, 'thầy ra thầy, trò ra trò'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, ngành giáo dục phải đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng một cuộc tự đổi mới sâu sắc từ bên trong, bao hàm từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy - học, thi, kiểm tra và đánh giá.

Toàn ngành phải chuyển mạnh từ phương pháp truyền thụ một chiều, học thuộc lòng, học đối phó, học chỉ để thi sang tăng cường tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề. Cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, hội họp, báo cáo hình thức để người thầy có thêm thời gian tập trung cho chuyên môn và HS.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của giáo dục không nằm ở điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là giáo dục ra những con người như thế nào. Phải thực hiện tốt hơn yêu cầu giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ; chú trọng đạo đức, nhân cách, sức khỏe thể chất, tinh thần, văn hóa, lịch sử nghệ thuật; phát triển năng lực số, ngoại ngữ, STEM và khả năng thích ứng. Bộ GD-ĐT cần tiếp tục đánh giá thực chất Chương trình giáo dục phổ thông 2018, kịp thời rà soát và điều chỉnh những nội dung bộc lộ bất cập.

Đặc biệt, phải thiết lập lại kỷ cương giáo dục, chấn chỉnh các sai phạm, tiêu cực, thực hiện thực chất phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò". Kiên quyết chống bệnh thành tích, gian lận trong học tập và thi cử; chấn chỉnh các hiện tượng biến tướng của dạy thêm - học thêm. Coi công tác phòng chống bạo lực học đường, giáo dục lịch sử dân tộc, đạo đức, lối sống lành mạnh là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026 - 2027.

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải đặt công nghệ đúng vị trí: công nghệ phục vụ giáo dục, không thay thế bản chất của giáo dục. Trong ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ĐH Kinh tế TP.HCM ảnh: Ngọc Dương





Vai trò của người thầy không hề giảm đi trong thời đại AI

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải đặt công nghệ đúng vị trí: công nghệ phục vụ giáo dục, không thay thế bản chất của giáo dục.

Trong thời đại AI, vai trò của người thầy không hề giảm đi mà chuyển từ người truyền đạt kiến thức đơn thuần sang người dẫn dắt tư duy, truyền cảm hứng, phát hiện năng lực, giáo dục nhân cách và hướng dẫn HS sử dụng tri thức một cách có trách nhiệm. Tuyệt đối không để AI trở thành công cụ thay người học suy nghĩ; ngược lại, phải khai thác AI để giúp HS hiểu sâu hơn, tư duy tốt hơn và sáng tạo nhiều hơn.

Để nhà giáo yên tâm với nghề

Trong thư gửi ngành GD-ĐT nhân ngày khai trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực vượt khó của toàn ngành; đặc biệt trân trọng những thầy giáo, cô giáo ngày ngày bám trường, bám lớp nơi miền núi, biên giới, hải đảo và những vùng còn nhiều thiếu thốn, vượt qua gian khó để giữ sáng ngọn lửa tri thức, không để HS nào mất đi quyền được đến trường. Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò.

"Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn. Nghề dạy học được tôn vinh bởi trí tuệ, hiểu biết, nhân cách, lòng yêu thương và chính tấm gương người thầy. Lời động viên đúng lúc có thể thắp lên niềm tin; sự lắng nghe chân thành có thể mở ra tương lai cho học trò", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.