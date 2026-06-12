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Thời sự Dân sinh

Cà Mau cấm ghi âm, ghi hình tại nhiều khu vực bảo vệ trọng yếu

Gia Bách
Gia Bách
12/06/2026 10:11 GMT+7

Tỉnh Cà Mau áp dụng quy định cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại nhiều khu vực bảo vệ trọng yếu, đồng thời quy định các khu vực cấm tập trung đông người nhằm bảo đảm an ninh, trật tự công cộng.

Ngày 12.6, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ký quyết định quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.7.2026 và thay thế Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 18.12.2018.

Theo quyết định, các khu vực bảo vệ gồm trụ sở Tỉnh ủy Cà Mau, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau, các đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau. 


Cà Mau cấm ghi âm, ghi hình tại nhiều khu vực bảo vệ trọng yếu- Ảnh 1.

Tỉnh Cà Mau cấm ghi âm ghi hình tại nhiều khu vực bảo vệ trọng yếu từ 1.7

ẢNH MINH HỌA: AI

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh có thể quyết định bổ sung các khu vực bảo vệ trong trường hợp cần thiết như khu vực đang xảy ra thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm; khu vực xảy ra các vụ việc nghiêm trọng liên quan an ninh, trật tự hoặc nơi diễn ra các sự kiện quan trọng cần được bảo vệ.

Các khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh gồm: khu vực cấm tập trung đông người theo quy định của quyết định; trụ sở Công an tỉnh và các đơn vị thuộc Công an tỉnh; trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các khu quân sự, doanh trại Quân đội nhân dân đóng trên địa bàn tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh hoặc Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có thể cho phép các trường hợp cụ thể thực hiện việc ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo quy định.

Quyết định cũng xác định trụ sở Tỉnh ủy Cà Mau, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau là các khu vực cấm tập trung đông người. Theo quy định, việc tập trung từ 5 người trở lên tại các khu vực này khi không được UBND các cấp cho phép là hành vi bị nghiêm cấm.

Đối với các khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người và khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, các cơ quan, đơn vị quản lý có trách nhiệm phối hợp Công an tỉnh tổ chức lắp đặt biển báo theo quy định; xây dựng nội quy và niêm yết công khai tại trụ sở. Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo vệ, hướng dẫn thực hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn.

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