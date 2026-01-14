Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Cà Mau chấp thuận dự án nhà máy ván ghép thanh, viên nén gỗ 132 tỉ đồng

Gia Bách
14/01/2026 11:23 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án nhà máy ván ghép thanh và viên nén gỗ tại xã Biển Bạch với tổng vốn hơn 132 tỉ đồng.

Ngày 14.1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa có quyết định thống nhất cho Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Đức Đại Phúc thực hiện dự án nhà máy ván ghép thanh và viên nén gỗ tại ấp 18, xã Biển Bạch.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 132 tỉ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 40 tỉ đồng, còn lại là vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án 49 năm, kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư .

Nhà máy được quy hoạch trên diện tích hơn 24.000 m2, tập trung sản xuất ván ghép thanh và viên nén gỗ, công suất thiết kế lần lượt 37.440 m3 ván ghép mỗi năm và 62.400 tấn viên nén gỗ mỗi năm. Đây là quy mô tương đối lớn trong lĩnh vực chế biến gỗ tại địa phương, đòi hỏi hạ tầng sản xuất đồng bộ ngay từ giai đoạn đầu.

Theo quyết định, dự án bao gồm hệ thống nhà xưởng, kho chứa thành phẩm, nhà điều hành, khu phụ trợ cho công nhân, trạm cân, sân đường nội bộ, cây xanh, bờ kè cùng đầy đủ các hệ thống kỹ thuật như cấp điện, cấp - thoát nước, xử lý nước thải và phòng cháy chữa cháy. Toàn bộ công trình được yêu cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được chấp thuận đầu tư.

Điểm đáng chú ý của quyết định này nằm ở các điều kiện ràng buộc trách nhiệm thực hiện dự án. Nhà đầu tư phải hoàn tất đầy đủ thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và thực hiện ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng để đảm bảo triển khai dự án đúng cam kết. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của toàn bộ hồ sơ đã nộp.

UBND tỉnh Cà Mau giao rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành và chính quyền địa phương trong việc theo dõi, hướng dẫn, giám sát tiến độ dự án, từ công tác đất đai, môi trường, xây dựng đến an ninh trật tự và nghĩa vụ tài chính. Việc phân công cụ thể này được xem là "hàng rào kỹ thuật" nhằm hạn chế rủi ro chậm tiến độ hoặc phát sinh sai phạm trong quá trình triển khai.


