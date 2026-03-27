Cà Mau chỉ đạo xử lý trách nhiệm vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh

Liên quan vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh 10 roi theo "giao kèo", ngày 27.3, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo xã Lương Thế Trân rà soát, xử lý.

Theo đó, UBND xã Lương Thế Trân được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác minh toàn bộ vụ việc và xử lý trách nhiệm theo đúng thẩm quyền và quy định với những trường hợp vi phạm (nếu có).

UBND tỉnh Cà Mau cũng lưu ý, nội dung xử lý phải bám theo luật Trẻ em, các quy định về an toàn trường học và quy tắc ứng xử của nhà giáo. Báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh trước ngày 31.3.

Phụ huynh em G.H bức xúc vì con mình bị phụ huynh bạn học vào trường đánh 10 roi ẢNH: CTV

Được biết, sau vụ việc xảy ra, nhà trường đã yêu cầu phụ huynh đánh học sinh viết tường trình, cam kết không tái phạm; tổ chức hòa giải giữa hai gia đình; báo cáo công an xã; đồng thời tăng cường kiểm soát phụ huynh ra vào trường. Hai giáo viên có mặt tại thời điểm sự việc xảy ra làm tường trình lại sự việc

Như Thanh Niên đã thông tin, theo báo cáo nhanh của Trường tiểu học Phú Hưng A, xã Lương Thế Trân, vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 25.3 tại lớp 3A1. Buổi chiều trước khi chưa vào học tiết 1, em K.V.G.H và em H.L.N.Y xảy ra mâu thuẫn giành vị trí chỗ chơi dẫn đến va chạm, tác động qua lại.

Gần hết tiết 3, phụ huynh em H.L.N.Y đến trường rước con mình nghe kể lại sự việc. Sau đó, phụ huynh em N.Y chủ động liên hệ với gia đình em G.H để "cùng nhau giáo dục các em".

Báo cáo cũng thể hiện, trước đó, em H. từng có hành vi đánh em N.Y và đã được giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên bộ môn mời hai bên phụ huynh đến làm việc, thống nhất hướng xử lý bằng việc cho H. xin lỗi và hòa giải. Tại buổi trao đổi, mẹ của N.Y đưa ra yêu cầu nếu H. tiếp tục đánh Y. thì sẽ phải "chịu cho mẹ Y. đánh 10 roi". Nội dung này đã được bà ngoại của H. và chính em H. chấp nhận.

Sau khi sự việc tái diễn, cha của N.Y đã yêu cầu H. thực hiện "giao kèo" trước đó. Việc đánh 10 roi được thực hiện ngay tại trường, sau đó các bên rời đi. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của bà ngoại em K.V.G.H và giáo viên.



Vụ việc phụ huynh vào trường đánh học sinh trước sự chứng kiến của giáo viên đang gây bức xúc tại địa phương.