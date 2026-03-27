Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Cà Mau chỉ đạo xử lý trách nhiệm vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh

Gia Bách
27/03/2026 17:47 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rà soát, xử lý vụ phụ huynh vào trường thực hiện 'giao kèo' đánh học sinh trước sự chứng kiến của phụ huynh và giáo viên.

Liên quan vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh 10 roi theo "giao kèo", ngày 27.3, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo xã Lương Thế Trân rà soát, xử lý.

Theo đó, UBND xã Lương Thế Trân được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác minh toàn bộ vụ việc và xử lý trách nhiệm theo đúng thẩm quyền và quy định với những trường hợp vi phạm (nếu có).

 UBND tỉnh Cà Mau cũng lưu ý, nội dung xử lý phải bám theo luật Trẻ em, các quy định về an toàn trường học và quy tắc ứng xử của nhà giáo. Báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh trước ngày 31.3.

Cà Mau chỉ đạo xử lý trách nhiệm vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh- Ảnh 1.

Phụ huynh em G.H bức xúc vì con mình bị phụ huynh bạn học vào trường đánh 10 roi

ẢNH: CTV

Được biết, sau vụ việc xảy ra, nhà trường đã yêu cầu phụ huynh đánh học sinh viết tường trình, cam kết không tái phạm; tổ chức hòa giải giữa hai gia đình; báo cáo công an xã; đồng thời tăng cường kiểm soát phụ huynh ra vào trường. Hai giáo viên có mặt tại thời điểm sự việc xảy ra làm tường trình lại sự việc

Như Thanh Niên đã thông tin, theo báo cáo nhanh của Trường tiểu học Phú Hưng A, xã Lương Thế Trân, vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 25.3 tại lớp 3A1. Buổi chiều trước khi chưa vào học tiết 1, em K.V.G.H và em H.L.N.Y xảy ra mâu thuẫn giành vị trí chỗ chơi dẫn đến va chạm, tác động qua lại.

Gần hết tiết 3, phụ huynh em H.L.N.Y đến trường rước con mình nghe kể lại sự việc. Sau đó, phụ huynh em N.Y chủ động liên hệ với gia đình em G.H để "cùng nhau giáo dục các em".

Báo cáo cũng thể hiện, trước đó, em H. từng có hành vi đánh em N.Y và đã được giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên bộ môn mời hai bên phụ huynh đến làm việc, thống nhất hướng xử lý bằng việc cho H. xin lỗi và hòa giải. Tại buổi trao đổi, mẹ của N.Y đưa ra yêu cầu nếu H. tiếp tục đánh Y. thì sẽ phải "chịu cho mẹ Y. đánh 10 roi". Nội dung này đã được bà ngoại của H. và chính em H. chấp nhận.

Sau khi sự việc tái diễn, cha của N.Y đã yêu cầu H. thực hiện "giao kèo" trước đó. Việc đánh 10 roi được thực hiện ngay tại trường, sau đó các bên rời đi. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của bà ngoại em K.V.G.H và giáo viên.

Vụ việc phụ huynh vào trường đánh học sinh trước sự chứng kiến của giáo viên đang gây bức xúc tại địa phương.

Tin liên quan

Hy hữu: Phụ huynh vào trường đánh học sinh 10 roi theo 'giao kèo'

Từ mâu thuẫn giữa 2 học sinh lớp 3 ở Cà Mau, phụ huynh hai bên tự 'giao kèo' cách xử lý, dẫn đến việc phụ huynh vào trường đánh một em 10 roi trước sự chứng kiến của 2 giáo viên.

Khám phá thêm chủ đề

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận