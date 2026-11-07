Cà Mau chọn nhà đầu tư xây nhà máy xử lý nước tại hồ chứa nước ngọt

Chiều 6.11, ông Phạm Văn Mười, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt và đường ống dẫn nước, xã Khánh An.

Nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty cổ phần nước và môi trường Đồng Bằng. Đây là hạng mục còn chờ đầu tư hoàn thành để khai thác nguồn nước hồ, cung cấp nước sạch trực tiếp cho người dân. Hiện Sở Nông nghiệp - Môi trường đang hoàn thiện biên bản thương thảo và hợp đồng dự án để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và ký hợp đồng.

Sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng hồ chứa nước ngọt hơn 248 tỉ đồng ở Cà Mau chọn nhà đầu tư xây nhà máy xử lý nước ẢNH: G.B

Hồ đã được bàn giao đưa vào quản lý, sử dụng từ ngày 13.6.2024, duy trì tích nước ổn định, đạt cao trình thiết kế. Tuy nhiên, do nhà máy xử lý nước và đường ống chưa được đầu tư hoàn thành nên chưa thể cung cấp nước sạch trực tiếp cho người dân.

Nhà máy công suất 12.000 m³/ngày đêm

Nhà máy và đường ống được chủ trương đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa sau khi kết thúc dự án hồ nước ngọt. Thời gian thực hiện 18 tháng, kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận hoặc ký hợp đồng thực hiện dự án.

Nhà máy có công suất 12.000 m³/ngày đêm ẢNH: G.B

Với công suất 12.000 m3/ngày đêm, dự án gồm trạm bơm nước thô, hệ thống hồ xử lý sinh học, bể trộn, tạo bông, lắng, lọc, bể chứa nước sạch, nhà hóa chất, nhà điều hành, các trạm bơm, bể lắng bùn cùng hệ thống đường ống, điện, sân đường, hàng rào và công trình phụ trợ.

Nhà máy được định hướng kết hợp với hồ để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân xã Khánh An, xã Hồ Thị Kỷ, phường An Xuyên, Cụm khí - điện - đạm Cà Mau và vùng phụ cận. Khi hoàn thành, nước sạch sẽ được bán cho các đối tượng sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn và các khu vực khác khi nhu cầu tăng.

Nhà đầu tư cam kết giảm 21% mức lợi nhuận định mức khi đưa vào phương án giá, trên cơ sở khung giá do Bộ Tài chính quy định và mức giá được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt.

Hồ chứa nước ngọt rộng 102 ha, vốn đầu tư khoảng 248 tỉ đồng

Nhà máy và đường ống là hạng mục công trình thuộc Tiểu dự án 8 (TDA8) - đầu tư cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau.

Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi quản lý hồ ẢNH: G.B

Cũng thuộc Tiểu dự án 8 của dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, công trình hồ chứa nước ngọt rộng 102 ha, khởi công tháng 1.2022, sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh. Sau 4 lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 248 tỉ đồng.

Theo thiết kế, hồ cấp nước sinh hoạt cho khoảng 113.000 người ở khu vực U Minh cũ và vùng lân cận, đồng thời trữ nước phục vụ sản xuất, hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô.

Hồ được đào sâu khoảng 6 m so với mặt đất tự nhiên, diện tích mặt nước hơn 60 ha, bao quanh bởi hệ thống đê dài hơn 4 km. Thành hồ được gia cố bằng đá và rọ đá để chống sạt lở. Tuyến đường bê tông quanh hồ ban đầu rộng 3 m, sau được điều chỉnh lên 5 m, phục vụ quản lý, vận hành và làm đường cơ động cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng U Minh Hạ.

Hiện Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi quản lý hồ, tích nước để theo dõi, đánh giá công năng, độ ổn định và chất lượng nước.

Trong thời gian chờ triển khai dự án nhà máy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo trung tâm chuẩn bị phương án sử dụng nguồn nước của hồ chứa nước ngọt hồ để hỗ trợ Vườn Quốc gia U Minh Hạ phòng cháy, chữa cháy rừng khi cần thiết.