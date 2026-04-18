Điều chỉnh vốn hồ chứa nước ngọt: Giá trị hợp đồng liên tục tăng

Hồ chứa nước ngọt thuộc Tiểu dự án 8 "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau". Đây là một trong những hạng mục sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới, do Ban Quản lý các dự án ODA và NGO (nay là Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau) làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra số 019/KL-TT ngày 2.12.2025 của Thanh tra tỉnh Cà Mau, vừa được công bố gần đây, quá trình điều chỉnh vốn tại công trình thể hiện qua hàng loạt phụ lục hợp đồng ký với liên danh nhà thầu. Từ giá trúng thầu ban đầu hơn 197,597 tỉ đồng, giá trị hợp đồng đã được điều chỉnh tăng qua từng giai đoạn, mỗi lần tăng gắn với các nhóm phát sinh cụ thể.

Sau 4 lần điều chỉnh, vốn đầu tư cho hồ chứa nước ngọt đã tăng từ hơn 197,5 tỉ đồng lên gần 250 tỉ đồng ẢNH: G.B

Lần điều chỉnh đầu tiên được thực hiện tại phụ lục hợp đồng số 02/2022, ký ngày 29.12.2022. Giai đoạn này, giá trị hợp đồng điều chỉnh nhằm bổ sung các hạng mục phát sinh như bãi chứa, đường kết nối, đường nội bộ và thay đổi phương án từ cầu sang đường.

Đến phụ lục hợp đồng số 04/2023, ký ngày 15.9.2023, giá trị hợp đồng tăng lên hơn 216,249 tỉ đồng. Việc điều chỉnh lần này gắn với bổ sung khối lượng nạo vét các kênh thu nước, thay đổi biện pháp thi công cống, bổ sung bậc cấp lên xuống và điều chỉnh thiết kế mái hồ cùng hệ thống đường nội bộ.

Tiếp đến, tại phụ lục hợp đồng số 06/2023 ký ngày 19.12.2023, việc điều chỉnh định mức công tác đào, nạo vét lòng hồ bằng máy hút bùn đẩy tổng giá trị hợp đồng lên 234,068 tỉ đồng.

Đỉnh điểm của chuỗi điều chỉnh diễn ra tại phụ lục hợp đồng số 08/2024, ký ngày 1.2.2024, khi giá trị hợp đồng được bổ sung phần bù trượt giá, nâng tổng mức lên gần 250 tỉ đồng.

Không chỉ tăng giá trị hợp đồng, quá trình điều chỉnh vốn còn bộc lộ một số tồn tại trong công tác hồ sơ và thanh toán. Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 22.11.2023 về định mức đào, nạo vét lòng hồ bằng tàu hút bùn được Thanh tra tỉnh Cà Mau (Kết luận thanh tra số 30/KL-TT ngày 1.11.2024) xác định là ban hành chưa đúng thẩm quyền.

Một vấn đề khác là việc chủ đầu tư thanh toán toàn bộ phần bù trượt giá cho khối lượng đã hoàn thành, chưa phù hợp với Quyết định số 115/QĐ-SNN ngày 31.1.2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu.

Diễn biến trước đó cũng cho thấy biến động lớn về giá ngay từ khâu đấu thầu. Theo Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau, giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu ngày 6.11.2020 chỉ ở mức 117,128 tỉ đồng. Tuy nhiên, ở lần đấu thầu đầu tiên, chỉ có một nhà thầu tham dự với giá dự thầu 258,62 tỉ đồng nhưng không đạt yêu cầu về năng lực.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau (cũ) kiến nghị điều chỉnh giá gói thầu lên khoảng 200 tỉ đồng nhằm thu hút thêm nhà thầu, đồng thời cập nhật chi phí nạo vét bằng tàu hút bùn và giá vật liệu xây dựng. Kiến nghị này đã được phía Ngân hàng Thế giới chấp thuận.

Dự án hồ chứa nước ngọt được khởi công tháng 1.2022 và nghiệm thu, đưa vào khai thác ngày 30.5.2024. Tuy nhiên, đến nay, công trình này chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Nguồn nước đã được tích trữ theo thiết kế, nhưng đầu ra phục vụ sinh hoạt và sản xuất chưa đồng bộ.