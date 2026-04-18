Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Điều chỉnh vốn hồ chứa nước ngọt: Giá trị hợp đồng liên tục tăng

Gia Bách
Gia Bách
18/04/2026 19:00 GMT+7

4 lần điều chỉnh vốn tại hồ chứa nước ngọt (ở xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) được thực hiện liên tiếp qua nhiều phụ lục hợp đồng, đẩy giá trị từ hơn 197,5 tỉ đồng lên gần 250 tỉ đồng.

Hồ chứa nước ngọt thuộc Tiểu dự án 8 "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau". Đây là một trong những hạng mục sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới, do Ban Quản lý các dự án ODA và NGO (nay là Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau) làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra số 019/KL-TT ngày 2.12.2025 của Thanh tra tỉnh Cà Mau, vừa được công bố gần đây, quá trình điều chỉnh vốn tại công trình thể hiện qua hàng loạt phụ lục hợp đồng ký với liên danh nhà thầu. Từ giá trúng thầu ban đầu hơn 197,597 tỉ đồng, giá trị hợp đồng đã được điều chỉnh tăng qua từng giai đoạn, mỗi lần tăng gắn với các nhóm phát sinh cụ thể.

Sau 4 lần điều chỉnh, vốn đầu tư cho hồ chứa nước ngọt đã tăng từ hơn 197,5 tỉ đồng lên gần 250 tỉ đồng

Lần điều chỉnh đầu tiên được thực hiện tại phụ lục hợp đồng số 02/2022, ký ngày 29.12.2022. Giai đoạn này, giá trị hợp đồng điều chỉnh nhằm bổ sung các hạng mục phát sinh như bãi chứa, đường kết nối, đường nội bộ và thay đổi phương án từ cầu sang đường.

Đến phụ lục hợp đồng số 04/2023, ký ngày 15.9.2023, giá trị hợp đồng tăng lên hơn 216,249 tỉ đồng. Việc điều chỉnh lần này gắn với bổ sung khối lượng nạo vét các kênh thu nước, thay đổi biện pháp thi công cống, bổ sung bậc cấp lên xuống và điều chỉnh thiết kế mái hồ cùng hệ thống đường nội bộ.

Tiếp đến, tại phụ lục hợp đồng số 06/2023 ký ngày 19.12.2023, việc điều chỉnh định mức công tác đào, nạo vét lòng hồ bằng máy hút bùn đẩy tổng giá trị hợp đồng lên 234,068 tỉ đồng.

Đỉnh điểm của chuỗi điều chỉnh diễn ra tại phụ lục hợp đồng số 08/2024, ký ngày 1.2.2024, khi giá trị hợp đồng được bổ sung phần bù trượt giá, nâng tổng mức lên gần 250 tỉ đồng.

Không chỉ tăng giá trị hợp đồng, quá trình điều chỉnh vốn còn bộc lộ một số tồn tại trong công tác hồ sơ và thanh toán. Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 22.11.2023 về định mức đào, nạo vét lòng hồ bằng tàu hút bùn được Thanh tra tỉnh Cà Mau (Kết luận thanh tra số 30/KL-TT ngày 1.11.2024) xác định là ban hành chưa đúng thẩm quyền.

Một vấn đề khác là việc chủ đầu tư thanh toán toàn bộ phần bù trượt giá cho khối lượng đã hoàn thành, chưa phù hợp với Quyết định số 115/QĐ-SNN ngày 31.1.2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu.

Diễn biến trước đó cũng cho thấy biến động lớn về giá ngay từ khâu đấu thầu. Theo Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau, giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu ngày 6.11.2020 chỉ ở mức 117,128 tỉ đồng. Tuy nhiên, ở lần đấu thầu đầu tiên, chỉ có một nhà thầu tham dự với giá dự thầu 258,62 tỉ đồng nhưng không đạt yêu cầu về năng lực.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau (cũ) kiến nghị điều chỉnh giá gói thầu lên khoảng 200 tỉ đồng nhằm thu hút thêm nhà thầu, đồng thời cập nhật chi phí nạo vét bằng tàu hút bùn và giá vật liệu xây dựng. Kiến nghị này đã được phía Ngân hàng Thế giới chấp thuận.

Dự án hồ chứa nước ngọt được khởi công tháng 1.2022 và nghiệm thu, đưa vào khai thác ngày 30.5.2024. Tuy nhiên, đến nay, công trình này chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Nguồn nước đã được tích trữ theo thiết kế, nhưng đầu ra phục vụ sinh hoạt và sản xuất chưa đồng bộ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận