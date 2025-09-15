Khánh Hòa điều chỉnh vốn từ dự án vướng mắc sang dự án cấp thiết

Ngày 15.9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã trình HĐND tỉnh kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo nguyên tắc điều chỉnh từ dự án chậm tiến độ sang các dự án cấp thiết. Cụ thể, tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2035 là 49,4 tỉ đồng từ dự án Khu tái định cư Vạn Thắng - giai đoạn 1 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và chưa hoàn thành quy hoạch xây dựng chi tiết.

Trong tổng số vốn được điều chỉnh này thì 36,4 tỉ đồng được dùng bổ sung cho dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế tuyến huyện giai đoạn 2021-2025. Dự án đã được bố trí kế hoạch vốn trung hạn 330 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 130 tỉ đồng và ngân sách trung ương 200 tỉ đồng. Số tiền 36,4 tỉ đồng này được Sở Y tế Khánh Hòa đề xuất bổ sung để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2025, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương.

Số vốn còn lại sẽ bố trí cho 3 dự án khởi công mới năm 2025, trong đó tuyến đường T28 được bố trí 10 tỉ đồng. Tuyến đường T28 dài 780 m, rộng 26 m này được Tỉnh ủy Khánh Hòa xác định là nhiệm vụ đột phá năm 2025, có ý nghĩa quan trọng trong việc thuận lợi cho việc phát triển và hoạt động an toàn của Nhà máy Hyundai VN tại Khu kinh tế Vân Phong. Tuyến đường sẽ kết nối khu dân cư hiện hữu tại thôn Mỹ Giang và thôn Ninh Yển (P.Hòa Thắng - P.Ninh Giang, TX.Ninh Hòa cũ) với quốc lộ 26B thông qua tuyến đường cải tuyến TL1B, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông cho người dân địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư là 126,34 tỉ đồng, giai đoạn 2021-2025 dự kiến bố trí 10 tỉ đồng, phần vốn còn lại bố trí trong giai đoạn 2026-2030.

Khu vực Nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam tại Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Đoạn tuyến đường đấu nối N1 từ Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng vào quốc lộ 1 với tổng mức đầu tư 26,49 tỉ cũng được bố trí kế hoạch vốn 3 tỉ, phần vốn còn lại bố trí giai đoạn 2026-2030. Tuyến đường đấu nối dài 63 m này nhằm góp phần hoàn chỉnh hệ thống khung hạ tầng giao thông đường bộ của Khu kinh tế Vân Phong, phục vụ cho hoạt động của Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng đang được khẩn trương triển khai.

Ngoài ra, dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị - công viên - trung tâm hành chính được bố trí 600 triệu đồng trong giai đoạn 2021-2025 cho việc lập thiết kế bản vẽ thi công. Theo tờ trình, khu hành chính mới này là hạ tầng quan trọng nhằm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với các dự án trọng điểm của tỉnh như trụ sở chung cho các sở, ban, ngành; Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa; trụ sở Công an tỉnh.

Việc điều chỉnh vốn đầu tư lần này thể hiện sự linh hoạt của tỉnh Khánh Hòa trong việc tối ưu hóa nguồn lực, ưu tiên các dự án có tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế. Thay vì để vốn trong các dự án vướng mắc, tỉnh quyết định chuyển hướng sang những dự án cấp thiết, đặc biệt là y tế và giao thông - hai lĩnh vực then chốt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.