Cà Mau chuẩn bị cấp nước bằng sà lan, ứng phó hạn mặn

Ngày 30.10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử ký ban hành kế hoạch ứng phó hạn mặn, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino giai đoạn 2026 - 2027, nước sinh hoạt của người dân xem là ưu tiên cao nhất.

Theo nhận định nêu trong kế hoạch, El Nino được dự báo duy trì cường độ rất mạnh từ tháng 10 - 12.2026, xác suất lên đến 98%; tiếp tục ở mức rất mạnh trong tháng 1 - 3.2027 và nhiều khả năng kéo dài đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

Quân khu 9 dùng sà lan chở nước ngọt cung cấp cho bà con ở xã Biển Bạch mùa khô năm 2024 ẢNH: G.B

Tỉnh Cà Mau cũng ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt tại các xã Biển Bạch, Khánh Lâm, Khánh An, Nguyễn Phích và những điểm dân cư thực tế thiếu nước trên toàn tỉnh.

Các địa phương phải rà soát từng hộ có nguy cơ thiếu nước, khả năng trữ nước, công suất công trình cấp nước và phương tiện vận chuyển; chuẩn bị điểm cấp nước dự phòng, ưu tiên hộ chính sách, gia đình khó khăn và người yếu thế.

Khi thiếu nước nghiêm trọng, tỉnh tổ chức cấp nước bằng xe bồn, sà lan hoặc phương tiện phù hợp, thiết lập điểm cấp nước tập trung và trạm cấp nước tạm thời. Người dân được hướng dẫn chuẩn bị dụng cụ chứa, trữ nước ngay cuối mùa mưa và sử dụng tiết kiệm.

Cà Mau cũng xây dựng 3 kịch bản dựa trên chiều sâu xâm nhập của ranh giới độ mặn 4‰ và mức thiếu hụt nước ngọt so với trung bình nhiều năm.

Kịch bản 1: Ranh mặn vào nội đồng dưới 25 km, nước ngọt cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, chỉ thiếu cục bộ ở cuối nguồn.

Kịch bản 2: Ranh mặn vào trên 25 km đến 50 km, nước ngọt thiếu hụt từ 30% đến 50%.

Kịch bản 3: Ranh mặn vào trên 50 km đến 90 km, nước ngọt thiếu hụt trên 50%.

Kinh phí dự kiến cho kịch bản 1 là 500 triệu đồng; tổng kinh phí lũy kế ở kịch bản 2 là hơn 38,1 tỉ đồng và kịch bản 3 là hơn 167 tỉ đồng.

Các vùng sản xuất được tập trung bảo vệ gồm vùng lúa ngọt hóa phía tây kênh Vĩnh Phong, vùng dọc quốc lộ 1 và vùng chuyển đổi lúa – tôm cuối nguồn chưa có đê bao khép kín, nguy cơ nhiễm mặn cao. Khi không bảo đảm nước tưới, nguy cơ thiệt hại cao, cơ quan chuyên môn đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hạn chế hoặc tạm dừng xuống giống.

Địa phương cũng đồng thời theo dõi nguy cơ sụt lún tại tiểu vùng VI, VII thuộc khu vực bắc Cà Mau; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nguồn nước phòng cháy, chữa cháy rừng ở U Minh Hạ và cụm đảo Hòn Khoai.

Sở Nông nghiệp - Môi trường Cà Mau được giao theo dõi, đề xuất UBND tỉnh kích hoạt kịch bản ứng phó hạn mặn. Khi có ít nhất một chỉ số vượt ngưỡng hoặc xảy ra thiếu nước sinh hoạt cấp bách, phải đề xuất ứng phó sớm, không chờ đủ điều kiện. Các nhiệm vụ chuẩn bị phải thực hiện ngay, không đợi công bố kích hoạt.