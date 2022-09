Cà Mau: Con rượt đánh cha mẹ vì bị khuyên nghỉ nhậu

Ngày 4.9, tin từ Công an H.Phú Tân (Cà Mau) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ con rượt đánh cha mẹ vì bị khuyên nghỉ nhậu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 3.9, Tô Hoàng Khanh (38 tuổi) cùng em trai là Tô Trường Giang (35 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hưng Tây, H.Phú Tân) tổ chức nhậu tại nhà.

Thấy các con uống nhiều, ông T.V.R. (81 tuổi) và vợ là bà Đ.T.X. khuyên nghỉ nhậu. Khanh và Giang chẳng những không nghe lời khuyên mà còn cự cãi lại. Khanh rượt đánh ông T.V.R , sau đó ông T.V.R tử vong, còn bà X. bị thương do Giang đánh.





Ngay sau đó, vụ việc được báo đến Công an H.Phú Tân. Đơn vị này đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông T.V.R tử vong do nhồi máu cơ tim.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc con đánh cha mẹ vì khuyên nghỉ nhậu.