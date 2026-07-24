Cà Mau: Cuộc thi chính luận thu hút 2.496 tác phẩm, trao 48 giải thưởng

Ngày 24.7, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2026.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm nay được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị tỉnh phát động. Cùng với đó, các cơ quan báo chí và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để cuộc thi lan tỏa đến nhiều tầng lớp trong xã hội.

Ông Hồ Trung Việt cho biết cuộc thi năm nay có sức lan tỏa rộng hơn các mùa trước khi số lượng bài dự thi tăng, chất lượng các tác phẩm được nâng lên ẢNH: G.B

Sau hơn 3 tháng, Ban tổ chức tiếp nhận 2.496 tác phẩm. Qua vòng sơ khảo, có 487 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Kết quả chấm chung khảo, Ban tổ chức quyết định trao 48 giải cho 39 tác giả và 9 nhóm tác giả. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho 4 tập thể cùng 3 tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết đối tượng tham gia cuộc thi không chỉ có cán bộ, đảng viên mà còn có người lao động.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, biểu dương kết quả cuộc thi và chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh ẢNH: G.B

Theo ông Việt, cuộc thi năm nay có sức lan tỏa rộng hơn các mùa trước khi số lượng bài dự thi tăng, đồng thời chất lượng các tác phẩm cũng được nâng lên.

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho 4 tập thể đoạt giải xuất sắc cùng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, biểu dương kết quả cuộc thi và chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh.

Ban tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho 4 tập thể đoạt giải xuất sắc tại cuộc thi ẢNH: G.B

Ban tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho tác giả đoạt giải ẢNH: G,B

Ông Huỳnh Quốc Việt đề nghị Ban Chỉ đạo 35 và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy số hóa các tác phẩm dự thi, đăng tải trên website, fanpage và các nền tảng mạng xã hội để nhiều cán bộ, đảng viên và người dân tiếp cận, đồng thời tạo sức lan tỏa cho cuộc thi trong những năm tiếp theo.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc thi, gắn hoạt động này với các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

