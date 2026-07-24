Chủ tịch UBND tỉnh tiếp chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau'

Ngày 24.7, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chủ trì buổi tiếp ông Hồ An Tập (43 tuổi, ở khóm 6, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) để xem xét các kiến nghị liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với căn nhà và nội dung phong tỏa tài khoản thuế. Ông Tập là chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau", xây trên đất nông nghiệp và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hơn 8,4 tỉ đồng.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chủ trì buổi tiếp ông Hồ An Tập, chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau"

ẢNH: G.B

Theo hồ sơ được công bố tại buổi tiếp công dân, công trình của ông Hồ An Tập được xác định xây dựng trên diện tích 3.600 m2 đất nông nghiệp. Trong đó, 1.303 m2 không phù hợp quy hoạch nên buộc khôi phục hiện trạng; 2.261 m2 được cho tồn tại nhưng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Theo đó, ông Tập phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 8,4 tỉ đồng.

Ông Hồ An Tập cho biết gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế nên đề nghị được thực hiện nghĩa vụ tài chính theo khả năng ẢNH: G.B

Tại buổi làm việc, ông Hồ An Tập cho biết gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế nên đề nghị được thực hiện nghĩa vụ tài chính theo khả năng, đồng thời mong cơ quan chức năng xem xét gỡ phong tỏa tài khoản thuế để có điều kiện xử lý các khoản nợ khác.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và các cơ quan liên quan, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết địa phương đã vận dụng các quy định pháp luật theo hướng có lợi cho công dân bằng giải pháp không tháo dỡ căn nhà, cho phép khắc phục thông qua việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, đây là cách giải quyết mang tính nhân văn, hợp tình, hợp lý nhưng vẫn phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ông Phạm Quốc Sử, Phó giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau, trình bày các căn cứ pháp lý liên quan đến quá trình xử lý vụ việc của ông Hồ An Tập ẢNH: G.B

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu cơ quan thuế, Sở Nông nghiệp - Môi trường, UBND phường Tân Thành và Sở Tư pháp khẩn trương phối hợp công dân, trao đổi, kiểm tra, đôn đốc để tìm giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, tỉnh sẽ vận dụng tối đa các quy định có lợi cho công dân nhằm tạo điều kiện khắc phục vụ việc nhưng phải đúng pháp luật. Ông Ngời cũng đề nghị công dân phối hợp chặt chẽ với các cơ quan được giao nhiệm vụ để cùng tìm hướng xử lý phù hợp.

Như Thanh Niên thông tin, đây là vụ xử lý hành chính kéo dài gần 4 năm tại tỉnh Cà Mau. Tháng 12.2022, tài khoản Facebook "Ho Tap" liên tục đăng tải hình ảnh livestream quá trình xây dựng công trình được giới thiệu là "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau".

Ngày 21.12.2022, UBND xã Tân Thành (cũ) kiểm tra phát hiện ông Tập đã xây dựng công trình trên đất nuôi trồng thủy sản nên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Từ tháng 12.2022 đến 22.11.2024, UBND thành phố Cà Mau (cũ) có hàng loạt văn bản giải quyết vụ vi phạm hành chính đối với ông Hồ An Tập. Theo đó, từ việc xử lý buộc tháo dỡ hoàn toàn căn biệt thự đến cho chuyển quyền sử dụng đất toàn bộ căn biệt thự, và đến chuyển một phần, ông Tập vẫn không đồng ý.

Ngày 20.8.2024, UBND thành phố Cà Mau (cũ) ra quyết định cưỡng chế biệt thự của ông Tập nếu không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ông chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" bất ngờ gửi đơn lên TAND tỉnh Cà Mau để khởi kiện các quyết định của UBND thành phố Cà Mau cũ cũng như Chủ tịch UBND thành phố... Nhưng sau đó, ông Tập lại bất ngờ rút đơn kiện.

Ngày 15.5.2025, Đội thuế liên huyện Khu vực II, thuộc Chi cục Thuế khu vực XX thông báo số tiền thuế sử dụng đất mà chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" phải nộp cho hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng 2.141,7m2 đất là hơn 8,3 tỉ đồng và tiền phạt chậm nộp thuế gần 300 triệu đồng. Ông Tập cho rằng, bản thân khó khăn về tài chính nên không nộp số tiền trên.