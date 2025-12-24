Cà Mau: Cứu 13 ngư dân của tàu cá bị chìm ở đảo Hòn Chuối

Chiều 24.12, thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn biên phòng Hòn Chuối (Cà Mau), cho biết đơn vị vừa kịp thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ một tàu cá gặp sự cố nghiêm trọng khi đang khai thác thủy sản trên biển.

Tàu cá va phải đá ngầm, bị chìm gần đảo Hòn Chuối ẢNH: HOÀNG TÁ

Khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, Đồn biên phòng Hòn Chuối nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Biển, thuyền trưởng tàu cá CM-91404TS, về việc tàu bị chìm. Thời điểm gặp nạn, tàu đang hoạt động nghề lưới vây, trên tàu có 13 thuyền viên.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hòn Chuối và ngư dân hỗ trợ cứu tàu cá gặp nạn ẢNH: HOÀNG TÁ

Theo thông tin tiếp nhận, khoảng 11 giờ 35 cùng ngày, khi tàu cá đang khai thác cách Hòn Chuối khoảng 5 hải lý về hướng đông nam thì va phải đá ngầm, khiến thân tàu bị phá nước và nhanh chóng chìm xuống biển.

Lực lượng cứu hộ, phối hợp cùng ngư dân chuẩn bị lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ ẢNH: HOÀNG TÁ

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn biên phòng Hòn Chuối lập tức triển khai tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng ca nô cơ động ra hiện trường. Đồng thời, trưng dụng thêm 2 tàu cá của ngư dân với 17 thuyền viên tham gia phối hợp cứu nạn.

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và lần lượt cứu toàn bộ 13 ngư dân gặp nạn, đưa lên các phương tiện hỗ trợ trong điều kiện thời gian gấp rút.

Sau khi bảo đảm an toàn cho người, Đồn biên phòng Hòn Chuối tiếp tục phối hợp ngư dân tổ chức lai dắt tàu cá bị nạn về đảo Hòn Chuối để sửa chữa ẢNH: HOÀNG TÁ

Sau khi bảo đảm an toàn cho người, Đồn biên phòng Hòn Chuối tiếp tục phối hợp cùng ngư dân tổ chức lai dắt phương tiện bị nạn về đảo Hòn Chuối để sửa chữa, khắc phục hậu quả. Ước tính thiệt hại tài sản trong vụ chìm tàu này khoảng 2 tỉ đồng.