Cà Mau: Cựu trưởng phòng TN-MT lập hồ sơ khống đất công để nhận tiền bồi thường

Liên quan thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Chánh (53 tuổi, cựu Trưởng phòng TN-MT H.Phú Tân, kiêm Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của H.Phú Tân), ngày 25.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, bị can Chánh đã lập hồ sơ khống 3 thửa đất công do UBND TT.Cái Đôi Vàm (H.Phú Tân) để nhận tiền bồi thường.

Sau khi nhận tiền bồi thương, bị can Nguyễn Văn Chánh bồi dưỡng cho đồng phạm CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bị can Nguyễn Văn Chánh đã tham mưu cho Chủ tịch hội đồng phương án bồi thường thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Ngọc Hiển nối dài (khóm 2, TT.Cái Đôi Vàm, H.Phú Tân).

Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, dù biết rõ 3 thửa đất (số 23, 27, 80) là đất công do UBND TT.Cái Đôi Vàm quản lý nhưng Chánh vẫn móc nối với Nguyễn Nhấn (50 tuổi, ở H.Phú Tân) làm khống hồ sơ 3 thửa đất trên bằng cách kêu Nhấn ký khống giấy sang nhượng đất nuôi tôm. Sau đó, Chánh và chỉ đạo Nguyễn Văn Lil (45 tuổi, công chức địa chính TT.Cái Đôi Vàm, H.Phú Tân) lập khống hồ sơ gồm: phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc đất; biên bản xét duyệt nguồn gốc đất đối với hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên bản xét duyệt hộ trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp phục vụ lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án trên, gây thiệt hại cho nhà nước gần 800 triệu đồng. Bị can Nhấn ký nhận tiền bồi thường, rồi mang về đưa cho Chánh và được Chánh bồi dưỡng.

Như Thanh Niên thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau mới đây đã tống đạt quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Văn Chánh; Nguyễn Nhấn và Nguyễn Văn Lil để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trong đó, bị can Chánh và Nhấn bị bắt tạm giam 4 tháng, bị can Lil được tại ngoại để điều tra.