Cà Mau: Đâm chết người tình vì ghen tuông, lãnh 20 năm tù

Ngày 12.2, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Trang (52 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) 20 năm tù về tội giết người. Trang là bị cáo đâm chết người tình vì ghen tuông.

Bị cáo Nguyễn Thanh Trang tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: GIA BÁCH

Theo cáo trạng, năm 2021, Trang và bà H.N.T quen biết rồi nảy sinh tình cảm với nhau (Trang đã có vợ con). Trong thời gian quen nhau, Trang hỗ trợ tiền để bà T. mở cửa hàng buôn bán quần áo, đồ gia dụng và sinh sống gần nhà Trang tại TT.Sông Đốc.

Đầu tháng 10.2024, Trang nghi ngờ bà T. có mối quan hệ tình cảm với người khác, nhiều lần tránh mặt và cắt liên lạc với Trang. Từ đó hai người phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 1 giờ ngày 28.10.2024, Trang đem theo 1 cây kéo và bình xịt hơi cay đến cửa hàng của bà T. rồi cắt vách thiếc đột nhập vào bên trong. Sau đó, Trang đến chỗ để các loại dao bày bán, lấy 1 con dao đi đến phòng ngủ của bà T.

Lúc này, bà T. đang ngủ cùng chị dâu. Nghe tiếng động, bà T. mở cửa phòng ra xem thì bị Trang xịt hơi cay vào mặt, dùng dao đâm, chém nhiều nhát. Ngay sau đó, nạn nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, nhưng tử vong trên đường đi.

Vụ việc được người dân phát hiện, trình báo công an. Sau khoảng 2 giờ gây án, Trang ra đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Trang bày tỏ hối hận, nói vì ghen tuông nên nóng giận, gây ra hậu quả lớn.

Trong khi đó, anh T.N.C (con trai nạn nhân) cho rằng, bà T. bị Trang sát hại do mâu thuẫn tiền bạc, chứ không phải mâu thuẫn quan hệ tình cảm. Trong cuộc gọi cuối cùng của Trang đến mẹ anh C. đã thể hiện động cơ gây án của bị cáo. Theo anh C., việc Trang cho rằng đã giúp đỡ bà T. để mở cửa hàng buôn bán là không đúng sự thật.

HĐXX cho rằng hành vi của Trang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã tước đi mạng sống của nạn nhân, cần có hình phạt thích đáng để răn đe, nên tuyên phạt bị cáo mức án trên về tội giết người. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 300 triệu đồng.