Long An: Ghen tuông dẫn đến án mạng đau lòng

Ngày 14.1, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Cường (33 tuổi, ngụ xã Tân Lập, H.Mộc Hóa, Long An) 20 năm tù về tội giết người. Cường là bị cáo đã giết chị dâu do ghen tuông.

Bị cáo Lê Thanh Cường tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: B.B

Theo cáo trạng, năm 2017, L.T.K. (anh ruột của Cường) đi chấp hành án phạt tù thì vợ K. là N.T.T.H. ở nhà sống như vợ chồng với Lê Thanh Cường và có một con chung.

Ngày 30.3.2024, chấp hành xong án phạt tù, K. biết sự tình nghiệt ngã nên yêu cầu chị H. làm thủ tục ly hôn, nhưng chị không làm vì muốn tiếp tục với K. và K. đồng ý.

Ngày 10.4.2024, chị H. chủ động tìm gặp K. thì Cường bắt gặp, buộc chị quay về và giữ điện thoại, giấy tờ tùy thân của H. vì sợ chị quay lại với K. Sau đó, cả 2 trở về phòng trọ.

Sáng ngày 11.4.2024, K. đến nhà trọ chở chị H. lên thuê nhà trọ tại TX.Kiến Tường (Long An) để sống. Ngày hôm sau, Cường điện thoại nhiều lần cho H., nói muốn tiếp tục sống chung như trước nhưng chị không đồng ý.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 13.4.2024, Cường điện thoại hẹn gặp H. ở khu vực cầu Quảng Cụt (P.2,TX.Kiến Tường) thì chị đồng ý. Cường chạy xe máy và đem theo 1 con dao Thái Lan. Lúc gặp nhau, giữa Cường và chị H. xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Chị H. hoảng sợ bỏ chạy ra mé rạch Ông Chày, Cường chạy theo ôm lại.

Nghe điện thoại trong túi chị H. reo lên, Cường giật lấy để xem và buông H. ra. Chị H. bước xuống kênh, mực nước cao ngang ngực. Lúc này, chị N.T.B.Đ. chạy xe máy ngang qua thì nghe tiếng H. kêu cứu "chị ơi, cứu em".

Khi đó, Cường vẫy tay và nói "chị đi đi, không có gì hết" nên chị Đ. rời đi. Cường kêu chị H. lên bời nhưng chị không lên. Cường ghen tức, không muốn chị H. quay lại sống với anh ruột của mình nên đâm chị tử vong.

Sau khi gây án, Cường đến cơ quan công an đầu thú hành vi giết người do ghen tuông.