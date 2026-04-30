Cà Mau: Đầu tư trùng tu và mở rộng không gian di tích trận Giồng Bốm

Ngày 30.4, tại xã Phong Thạnh, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc chào mừng 51 năm đất nước thống nhất.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau; ông Võ Văn Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, các chức sắc, chức việc và bà con nhân dân.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau (giữa) và ông Võ Văn Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, tham quan trưng bày tại di tích lịch sử cấp quốc gia trận Giồng Bốm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Tại lễ kỷ niệm, ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã ôn lại trang sử hào hùng của trận Giồng Bốm. Cách đây 80 năm, hưởng ứng lời kêu gọi Nam bộ kháng chiến, Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo dưới sự lãnh đạo của cụ Cao Triều Phát đã tổ chức "khoáng đại hội nghị" tại Tòa thánh Ngọc Minh, Giồng Bốm. Với tinh thần "cứu nước là cứu đạo", căn cứ Giồng Bốm quy tụ hơn 2.000 quần chúng, tín đồ, chức sắc tham gia phục vụ và trực tiếp chiến đấu chống Pháp.

Sáng 15.4.1946, quân Pháp huy động 2 tiểu đoàn viễn chinh cùng vũ khí hiện đại tấn công vào căn cứ. Trước kẻ thù vượt trội về mọi mặt, lực lượng tại Giồng Bốm dù trang bị thô sơ vẫn kiên cường chiến đấu bằng tinh thần quả cảm, gây cho địch nhiều tổn thất.



Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, 137 chức sắc, chức việc, đạo tâm và thanh niên Đoàn đạo đức đã anh dũng hy sinh. Đây là trận đánh có quy mô lớn nhất tại khu vực Tây Nam bộ trong những ngày đầu Nam bộ kháng chiến. Qua đó minh chứng sáng ngời cho chân lý "đạo không rời đời".

Toàn cảnh di tích lịch sử cấp quốc gia trận Giồng Bốm ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG





Ghi nhận những giá trị lịch sử to lớn đó, năm 2011, địa điểm trận Giồng Bốm được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh; đến năm 2021 được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngày nay, nơi đây trở thành địa chỉ đỏ tiêu biểu trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, ông Ngô Vũ Thăng đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung đầu tư trùng tu, tôn tạo và từng bước mở rộng không gian di tích trận Giồng Bốm theo hướng đồng bộ, trang nghiêm. Trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng giao thông, cảnh quan, nâng cao chất lượng nhà truyền thống và đẩy mạnh công tác sưu tầm hiện vật, đào tạo đội ngũ thuyết minh viên.

Về lâu dài, ông Ngô Vũ Thăng yêu cầu gắn công tác bảo tồn với phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh. Cấp ủy chính quyền xã Phong Thạnh cần quan tâm nâng cấp giao thông kết nối di tích với quốc lộ 1 và tuyến Quảng lộ Phụng Hiệp; đồng thời làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt chăm lo cho thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ từng tham gia trận Giồng Bốm.