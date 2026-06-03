Cà Mau đối mặt áp lực khi quỹ BHYT giảm nhưng nhu cầu khám chữa bệnh tăng

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện chính sách sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp năm 2026 diễn ra cuối tháng 5, ngành y tế Cà Mau đã đưa ra nhiều số liệu cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với công tác quản lý quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến chi quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2026 phân bổ cho Cà Mau giảm khoảng 5% so với năm 2025 ẢNH: G.B

Toàn tỉnh hiện có 129 cơ sở khám chữa bệnh BHYT (92 cơ sở công lập, 37 cơ sở ngoài công lập), với 65 đầu mối ký hợp đồng khám chữa bệnh. Riêng năm 2026, BHXH tỉnh ký thêm hợp đồng với 7 cơ sở mới, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh, áp lực lên quỹ BHYT cũng gia tăng. Hiện có 63/64 xã, phường được công nhận an toàn khu, người dân được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT. Trong khi đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, mô hình bệnh tật chuyển dần sang các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính cần điều trị dài ngày, cùng với nhu cầu sử dụng kỹ thuật cao và thuốc mới ngày càng lớn.

Trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh tiếp tục tăng, nhưng theo báo cáo của BHXH hội tỉnh, dự kiến chi quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2026 phân bổ cho Cà Mau lại giảm khoảng 5% so với năm 2025. Theo ngành y tế, đây là một trong những áp lực lớn nhất đối với công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT hiện nay.

Những con số về chi phí khám chữa bệnh BHYT trong 2 năm gần đây cho thấy áp lực lên quỹ BHYT không còn là dự báo mà đã hiện hữu rõ rệt. Tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt dự kiến chi trong 2 năm liên tiếp đều ở mức cao.

Cụ thể, năm 2024 vượt khoảng 163 tỉ đồng. Sang năm 2025 dự kiến vượt khoảng 80 tỉ đồng. Đáng chú ý, trong quý 1/2026, Cà Mau là địa phương có tỷ lệ sử dụng dự toán chi BHYT cao nhất cả nước, đạt 26,9%. Dù số lượt khám chữa bệnh giảm 3,2%, tổng chi BHYT vẫn tăng 10,8%, lên 729,5 tỉ đồng.