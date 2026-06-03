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Thời sự Dân sinh

Cà Mau đối mặt áp lực khi quỹ BHYT giảm nhưng nhu cầu khám chữa bệnh tăng

Gia Bách
Gia Bách
03/06/2026 13:18 GMT+7

Nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao nhưng quỹ BHYT dự kiến phân bổ cho Cà Mau năm 2026 giảm khoảng 5%, tạo áp lực lớn lên công tác quản lý, điều hành và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ an sinh.

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện chính sách sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp năm 2026 diễn ra cuối tháng 5, ngành y tế Cà Mau đã đưa ra nhiều số liệu cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với công tác quản lý quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau đối mặt áp lực khi quỹ BHYT giảm nhưng nhu cầu khám chữa bệnh tăng - Ảnh 1.

Dự kiến chi quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2026 phân bổ cho Cà Mau giảm khoảng 5% so với năm 2025

ẢNH: G.B

Toàn tỉnh hiện có 129 cơ sở khám chữa bệnh BHYT (92 cơ sở công lập, 37 cơ sở ngoài công lập), với 65 đầu mối ký hợp đồng khám chữa bệnh. Riêng năm 2026, BHXH tỉnh ký thêm hợp đồng với 7 cơ sở mới, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh, áp lực lên quỹ BHYT cũng gia tăng. Hiện có 63/64 xã, phường được công nhận an toàn khu, người dân được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT. Trong khi đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, mô hình bệnh tật chuyển dần sang các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính cần điều trị dài ngày, cùng với nhu cầu sử dụng kỹ thuật cao và thuốc mới ngày càng lớn.

Trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh tiếp tục tăng, nhưng theo báo cáo của BHXH hội tỉnh, dự kiến chi quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2026 phân bổ cho Cà Mau lại giảm khoảng 5% so với năm 2025. Theo ngành y tế, đây là một trong những áp lực lớn nhất đối với công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT hiện nay.

Những con số về chi phí khám chữa bệnh BHYT trong 2 năm gần đây cho thấy áp lực lên quỹ BHYT không còn là dự báo mà đã hiện hữu rõ rệt. Tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt dự kiến chi trong 2 năm liên tiếp đều ở mức cao.

Cụ thể, năm 2024 vượt khoảng 163 tỉ đồng. Sang năm 2025 dự kiến vượt khoảng 80 tỉ đồng. Đáng chú ý, trong quý 1/2026, Cà Mau là địa phương có tỷ lệ sử dụng dự toán chi BHYT cao nhất cả nước, đạt 26,9%. Dù số lượt khám chữa bệnh giảm 3,2%, tổng chi BHYT vẫn tăng 10,8%, lên 729,5 tỉ đồng.

Siết quản lý, chống lạm dụng quỹ BHYT

Ngành y tế Cà Mau cho biết sẽ tập trung siết chặt quản lý quỹ BHYT trong những tháng cuối năm 2026 bằng việc tăng cường quản lý chuyên môn, kiểm soát chặt chỉ định thuốc, xét nghiệm và dịch vụ kỹ thuật nhằm hạn chế lạm dụng, kéo dài điều trị không cần thiết.

Đồng thời, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với BHXH tỉnh phân tích dữ liệu chi phí, cảnh báo sớm các chỉ số bất thường, tăng cường kiểm tra các đơn vị có nguy cơ vượt dự toán. Ngành cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu thanh toán BHYT và nâng cao hiệu quả hệ thống giám định điện tử.

Theo ngành y tế, trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ BHYT sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh thời gian tới.

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