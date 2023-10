Cà Mau: Dự án bệnh viện hơn 3.300 tỉ đồng thiếu cát san lấp

Sau khi Báo Thanh Niên thông tin 'Vướng' thủ tục, bệnh viện 3.300 tỉ đồng ở Cà Mau chậm khởi công, ngày 23.10, lãnh đạo Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau (Ban QLDA) thông tin, dự kiến dự án sẽ khởi công vào tháng 1.2024.



Cụ thể, dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng, dự kiến thi công xây dựng từ ngày 21.1.2024 đến 3.6.2025.

Lãnh đạo Ban QLDA cũng thông tin, hiện tại, các gói thầu xây lắp, giám sát hạng mục san lấp mặt bằng, cổng, tường rào, nhà bảo vệ đã khởi động thi công từ đầu tháng 10.2023.

Dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường đã san lấp mặt bằng từ đầu tháng 10 vừa qua G.B

Giải thích lý do những vướng mắc dẫn đến chậm trễ khởi công như dự kiến, lãnh đạo Ban QLDA cho rằng, do khối lượng công trình rất lớn, hồ sơ thiết kế PCCC trình cơ quan thẩm duyệt PCCC tại Cà Mau chậm (mất gần 6 tháng - PV). Việc chậm này do đơn vị tư vấn thiết kế chưa nghiên cứu, cập nhật kỹ quy chuẩn mới, còn lúng túng dẫn đến hồ sơ còn nhiều sai sót, cơ quan thẩm duyệt phải trả lại nhiều lần, làm mất thời gian.

Hồ sơ thiết kế phần xây lắp (khối nhà chính, khoa tâm thần, nhà lưu trú thân nhân…) còn sai sót. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế làm việc với đơn vị thẩm tra để chỉnh sửa theo ý kiến thẩm tra để sớm hoàn thành trình cơ quan chuyên môn thẩm định, dự kiến hoàn thành trong tháng 11.2023.

"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn PCCC cho nhà và công trình, Ban QLDA công trình xây dựng tỉnh Cà Mau đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng hướng dẫn xử lý chuyển tiếp và hướng dẫn thực hiện đối với các dự án mới rất cụ thể và chi tiết nên sẽ rút ngắn thời gian hoàn thành", lãnh đạo Ban QLDA chia sẻ.

Được biết, trong thời gian chờ kết quả thẩm định, Ban QLDA công trình xây dựng tỉnh Cà Mau phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát danh mục vật tư, thiết bị ngoài thông báo để gửi thẩm định giá, làm cơ sở xác định giá dự toán thiết kế, dự toán gói thầu. Đồng thời, chuẩn bị thẩm định phần dự toán thiết kế, dự toán gói thầu để sau khi có kết quả thẩm định sẽ ban hành ngay kết quả thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng và dự toán gói thầu, mời thầu thi công để rút ngắn thời gian.

Lãnh đạo Ban QLDA công trình xây dựng tỉnh Cà Mau cũng nêu khó khăn: Dự kiến, dự án cần khoảng 274.000 m3 cát để san lấp, nhưng do nguồn cát khan hiếm nên việc san lấp cũng gặp khó khăn, làm ảnh hưởng đến tiến độ khởi công công trình.