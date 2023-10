TP.HCM phát hiện và xử lý công trình xây dựng sai phép khủng 23.000m2

Cụ thể, công trình vi phạm xây dựng không phép trên tại địa chỉ 561 Kinh Dương Vương, phường An Lạc. Đây là công trình vi phạm lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn quận được phát hiện. Cụ thể, thông qua không ảnh, đối chiếu, so sánh hiện trạng qua các thời kỳ quận đã phát hiện vi phạm trên. Công trình xây dựng tạm có kết cấu khung sắt, tường tôn, gạch, mái tôn, mái bạt.

"Công trình vi phạm tinh vi. Mượn công trình nhà xưởng hiện hữu để xây dựng phía sau. Cán bộ địa chính không thể đi vào kiểm tra bên trong nên nhiều năm không phát hiện ra. Chỉ khi nhờ không ảnh đối chiếu qua nhiều năm mới biết vi phạm. Đến khi phát hiện thì ngay lập tức quận đã yêu cầu dừng thi công, phạt hành chính và buộc khắc phục hậu quả. UBND quận đã phê bình lãnh đạo địa phương, kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Quan điểm của quận là xử lý nghiêm, triệt để", ông Kiên nói.

Một nhà khu xây dựng không phép ĐÌNH SƠN

Trước đó, tại buổi họp ngày 10.3.2023, Phòng Quản lý đô thị quận và Đội Thanh tra địa bàn quận Bình Tân đã đề nghị UBND phường An Lạc, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Cửu Long (thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam), đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Kho bãi Đại Hữu thực hiện kết luận chỉ đạo của UBND quận Bình Tân. Đến ngày 26.6.2023, UBND phường An Lạc lập biên bản vi phạm hành chính số 03 đối với các công trình xây dựng vi phạm tại số 561 Kinh Dương Vương do bà Trương Tiểu Dư làm chủ đầu tư, tổng cộng gồm 7 công trình, với tổng diện tích 23.000m2. Ngày 3.7.2023, UBND quận ban hành Quyết định số 5253 về buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình xây dựng vi phạm tại số 561 Kinh Dương Vương do bà Trương Tiểu Dư làm chủ đầu tư. Ngày 8.8.2023, UBND quận ban hành Quyết định số 6024 về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình xây dựng vi phạm tại số 561 Kinh Dương Vương do bà Trương Tiểu Dư làm chủ đầu tư. Phòng Quản lý đô thị quận có tờ trình ban hành quyết định phê duyệt phương án phá dỡ công trình, bộ phận công trình tại số 561 Kinh Dương Vương. Do dự trù kinh phí thực hiện tháo dỡ đối với các công trình xây dựng vi phạm tại số 561 Kinh Dương Vương, trên là 3 tỉ đồng. UBND quận Bình Tân đã giao phòng Quản lý đô thị quận phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo quy định để xử lý dứt điểm công trình vi phạm trật tự xây dựng trong năm 2023.

Theo ông Vũ Chí Kiên, toàn bộ kinh phí cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng do chủ đầu tư chịu nhưng nhà nước sẽ phải ứng trước. Tuy nhiên, kinh phí tháo dỡ quá lớn nên sau khi phương án tháo dỡ được phê duyệt sẽ đấu thầu chọn đơn vị thực hiện.

Đây được xem là công trình vi phạm xây dựng "khủng" nhất được phát hiện và xử lý ĐÌNH SƠN

Được biết, công trình vi phạm xây dựng trên được xây dựng trong khu đất hơn 5,6ha thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Cửu Long (thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam). Khu đất này đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, với chức năng là Trung tâm thương mại và dịch vụ nhà ở từ năm 2014. Tuy nhiên do dự án chưa triển khai nên ngày 30.10.2017, Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Cửu Long đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Danh Lợi Lộc về việc hợp tác khai thác mặt bằng số 561 Kinh Dương Vương. Ngày 1.1.2023, Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Cửu Long tiếp tục ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Dịch vụ Kho bãi Đại Hữu về hợp tác khai thác bề mặt. Năm 2018, Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân từng phối hợp với UBND phường An Lạc kiểm tra phát hiện một số công trình xây dựng không phép bên trong. Ngay sau đó đã xử lý, yêu cầu tháo dỡ một số công trình xây dựng không phép. Đồng thời buộc khôi phục nguyên trạng.