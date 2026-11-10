Cà Mau dự kiến chi 300 tỉ đồng xây trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi

Ngày 10.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt thông tin dự án trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi với vốn đầu tư 300 tỉ đồng.

Trung tâm sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người có công với cách mạng và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc. Dự án nhằm phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại để đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh già hóa dân số.

Nhân viên y tế tư vấn cho người cao tuổi trong một buổi khám sức khỏe tại cộng đồng ở Cà Mau ẢNH: G.B

Công trình dự kiến cao 5 tầng, gồm khối nhà chính, nhà ăn, câu lạc bộ, khối y tế - hành chính, các khối ở, nhà tang lễ, bãi xe và các hạng mục phụ trợ. Diện tích xây dựng khoảng 7.820 m², vốn đầu tư 300 tỉ đồng.

Sở Y tế Cà Mau sẽ đăng thông tin dự án trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi và mời nhà đầu tư quan tâm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hồ sơ mời quan tâm phải nêu nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản, diện tích đất và diện tích sàn sử dụng (nếu có) để làm căn cứ tính khoản hoàn trả ngân sách.

Nếu có từ 2 nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng điều kiện mời quan tâm, Sở Y tế Cà Mau sẽ tổ chức mời thầu, Sở Tài chính thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn. Nếu chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện trong số các bên đăng ký, Sở Tài chính thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư.

Nhà đầu tư chỉ được triển khai trên thực địa khi hoàn tất các thủ tục và điều kiện liên quan. Ngoài ra, nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, gồm hoàn trả giá trị còn lại của tài sản trên đất nếu có. Các sở, ngành và UBND phường An Xuyên có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ và giám sát dự án theo thẩm quyền.

Thời gian thực hiện dự án không quá 48 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận hoặc ký hợp đồng thực hiện dự án. Toàn bộ trung tâm phải được đưa vào khai thác, vận hành trong quý 4/2030. Thời hạn hoạt động là 49 năm kể từ ngày giao đất hoặc cho thuê đất.