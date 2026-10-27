Ra mắt mô hình điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi ở TP.HCM

Mô hình điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi phường Bình Dương được tổ chức ngay tại Trạm y tế phường Bình Dương. Mô hình này được kỳ vọng tạo nên một không gian gần gũi, thân thiện, giúp người cao tuổi ở địa phương có thêm điều kiện theo dõi sức khỏe, tham gia các hoạt động phù hợp, nâng cao đời sống tinh thần và gắn kết với cộng đồng.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương, cho biết địa phương đã xác định việc ra mắt mô hình mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là phải tổ chức hoạt động thường xuyên, thiết thực, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của người cao tuổi. Đây phải thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, nơi người cao tuổi có thể đến sinh hoạt, giao lưu, được quan tâm và chia sẻ.

Ông Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi một người già tại điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Bình Dương, cho biết tại địa phương cũng đã xây dựng thành công mô hình hồ sơ sức khỏe trọn đời cho người cao tuổi và mô hình an lão tại gia giúp đỡ các cụ già yếu, neo đơn, tai biến, nằm một chỗ, không thể đi đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh…

Dịp này phường Bình Dương cũng tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Nể là hội viên Hội Người cao tuổi ở khu phố Phú Mỹ 2 (phường Bình Dương).

Nghi thức ra mắt điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi phường Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi dự lễ ra mắt mô hình điểm chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt người cao tuổi ở phường Bình Dương, ông Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác của Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã đến Tòa giám mục Giáo phận Phú Cường thăm hỏi Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Thước, ở phường Thủ Dầu Một (TP.HCM).