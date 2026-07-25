Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm, tặng quà cho cựu tù Côn Đảo





Chiều 25.7.2026, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đã thăm, tặng quà cho các cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại đặc khu Côn Đảo.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Viên ẢNH: CTV

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đã thăm, tặng quà đến gia đình ông Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi, thương binh 4/4, cựu tù Côn Đảo). Ông Nguyễn Xuân Viên bị địch bắt và tù tại Côn Đảo từ năm 1970 - 1975.

Sau ngày thống nhất đất nước, ông tiếp tục sinh sống tại đặc khu Côn Đảo. Hiện ông đang hưởng chế độ thương binh, chế độ tù đày và hưu trí hằng tháng. Vợ ông Viên là bà Nguyễn Thị Tư (77 tuổi) và là người thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Thích, thờ cúng anh là liệt sĩ Nguyễn Xuân Ba.

Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Đình Bá ẢNH: NGUYỄN LONG

Cùng ngày, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thăm và tặng quà cho gia đình chính sách ông Nguyễn Đình Bá (75 tuổi, ở khu dân cư số 5). Ông Nguyễn Phước Lộc chúc ông Bá luôn khỏe mạnh, cùng góp sức phát triển Côn Đảo.

Tiếp đó, ông Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho Ban Chỉ huy quân sự Côn Đảo; Đồn biên phòng Côn Đảo; Trạm ra đa 590 (Trung đoàn 251 Vùng 2 Hải quân); Trạm ra đa 32 (Trung đoàn 294 Sư đoàn 367 Phòng Không - Không quân).

Ông Nguyễn Phước Lộc thăm vườn cây đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng Trạm ra đa 590 ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiều cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình trao tặng phòng học số cho các trường học trên địa bàn đặc khu Côn Đảo. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM, cho biết trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, việc tổ chức trao tặng phòng học số cho các trường trên địa bàn đặc khu Côn Đảo là một hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; vừa thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đặc khu Côn Đảo; vừa góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ bằng những điều kiện học tập ngày càng tốt hơn.

Các phòng học số được trao tặng không chỉ là những trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, mà còn là điều kiện quan trọng để các trường đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác học liệu số.