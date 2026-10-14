Ngày 14.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết đang xây dựng năm tầng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, gồm: Tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe; hỗ trợ tại cộng đồng; hỗ trợ tại nhà; chăm sóc tại cơ sở lưu trú; và chăm sóc tại bệnh viện.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, đây không phải là năm tầng bắt buộc mà mọi người cao tuổi đều phải lần lượt trải qua. Việc lựa chọn và chuyển đổi hình thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi căn cứ vào sức khỏe, khả năng tự sinh hoạt và nhu cầu của từng người.

Tầng một - tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe

Tầng này dành cho tất cả người cao tuổi, đặc biệt là những người còn tự chủ trong sinh hoạt. Người cao tuổi được khuyến khích duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống phù hợp, vận động thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ và theo dõi các yếu tố nguy cơ.

Ở tầng này, nhân viên y tế tư vấn cách phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính và hướng dẫn người cao tuổi sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi tình trạng sức khỏe qua thời gian. Khám định kỳ cũng giúp phát hiện sớm những thay đổi của người cao tuổi cần được đánh giá hoặc can thiệp.

Tầng hai - chăm sóc hỗ trợ tại cộng đồng

Theo Sở Y tế TP.HCM, tầng này phù hợp với người cao tuổi vẫn sống tại nhà nhưng cần hỗ trợ nhẹ, có nguy cơ suy giảm sức khỏe, ít giao tiếp hoặc cần thêm cơ hội tham gia sinh hoạt cộng đồng.

Trạm y tế, điểm chăm sóc ban ngày, câu lạc bộ, đoàn thể và mạng lưới tình nguyện viên có thể phối hợp theo dõi sức khỏe, tư vấn, hướng dẫn vận động, phục hồi chức năng cơ bản và tổ chức hoạt động giao lưu cho người cao tuổi. Những hoạt động này góp phần giúp người cao tuổi duy trì cuộc sống độc lập, giảm cô đơn và giúp gia đình có thêm sự hỗ trợ.

TP.HCM xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo năm tầng ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Tầng ba - chăm sóc hỗ trợ tại nhà

Tầng ba dành cho người cao tuổi khó đi lại, cần theo dõi thường xuyên, mắc nhiều bệnh mạn tính hoặc vừa xuất viện và cần tiếp tục được chăm sóc tại nhà.

Đội chăm sóc sức khỏe liên tục, bác sĩ gia đình, điều dưỡng, nhân viên chăm sóc và người thân có thể phối hợp thăm khám, theo dõi sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn sử dụng thuốc theo chỉ định và hỗ trợ phục hồi chức năng người cao tuổi. Nhân viên y tế cũng hướng dẫn gia đình nhận biết dấu hiệu cảnh báo và liên hệ cơ sở y tế khi cần.

Chăm sóc tại nhà giúp người cao tuổi được ở trong môi trường quen thuộc, đồng thời hỗ trợ gia đình chăm sóc an toàn và phù hợp hơn.

Tầng bốn - chăm sóc tại cơ sở lưu trú

Tầng này đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi cần được hỗ trợ thường xuyên hoặc chăm sóc dài hạn khi gia đình và cộng đồng không thể bảo đảm việc chăm sóc an toàn tại nhà.

Các cơ sở lưu trú có thể cung cấp dịch vụ dưỡng lão, điều dưỡng, phục hồi chức năng, chăm sóc người sa sút trí tuệ, chăm sóc ngắn hạn hoặc chăm sóc giảm nhẹ cho người cao tuổi. Hoạt động chăm sóc cần bảo đảm an toàn, dinh dưỡng, quản lý thuốc, phòng té ngã và loét; đồng thời tôn trọng quyền và nhân phẩm của người cao tuổi.

Các cơ sở lưu trú cần có kết nối chuyên môn với bệnh viện để được hỗ trợ khi người cao tuổi có vấn đề sức khỏe vượt quá khả năng chăm sóc tại chỗ.

Tầng năm - chăm sóc tại bệnh viện

Bệnh viện là nơi tiếp nhận người cao tuổi cần điều trị bệnh cấp tính, bệnh lý phức tạp, suy giảm chức năng nặng hoặc cần kỹ thuật chuyên sâu. Các bệnh viện thực hiện đánh giá toàn diện, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc chuyên khoa; đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho các tầng chăm sóc khác.

Khi người bệnh ổn định và xuất viện, bệnh viện cần phối hợp với trạm y tế, gia đình hoặc cơ sở chăm sóc để chuyển tiếp an toàn, tiếp tục theo dõi và hạn chế gián đoạn chăm sóc.