TP.HCM thí điểm 3 cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Chiều 29.9, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM phối hợp Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tổ chức hội thảo "Sức khỏe cộng đồng lần thứ 5 - Chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng - Vai trò của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố trong thích ứng với già hóa dân số".



Chăm sóc để người cao tuổi sống khỏe, duy trì tự chủ

Phát biểu tại hội thảo, ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính, số người cao tuổi của thành phố năm 2025 ước tính khoảng 1,57 triệu người, chiếm khoảng 11,4% dân số của thành phố.

Người cao tuổi TP.HCM sẽ có thêm nơi để chăm sóc sức khỏe ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Theo ông Phước, tuổi thọ được nâng lên là thành tựu đáng trân trọng. Cùng với sống lâu hơn, người cao tuổi ngày càng cần được sống khỏe, an toàn, duy trì khả năng tự chủ, giao tiếp xã hội và có đời sống tinh thần tích cực.

Nhu cầu chăm sóc cũng rất khác nhau. Có người còn khỏe, tự chăm sóc được nhưng cần môi trường vận động, giao lưu; có người suy giảm khả năng vận động, cần phục hồi chức năng hoặc theo dõi sức khỏe thường xuyên. Một số người sống chung với bệnh mạn tính ổn định cần được hướng dẫn duy trì sức khỏe, hạn chế biến chứng.

Trong khi đó, nhiều gia đình mong muốn trực tiếp chăm sóc cha mẹ, ông bà nhưng gặp khó khăn về thời gian, kiến thức hoặc điều kiện chăm sóc ban ngày.

Từ thực tế này, ông Phước cho rằng chăm sóc người cao tuổi cần được tiếp cận toàn diện, từ phòng ngừa bệnh tật, dinh dưỡng, vận động, phục hồi chức năng đến hỗ trợ tinh thần và duy trì khả năng độc lập trong sinh hoạt.

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước phát biểu tại hội thảo ẢNH: THÚY LIỄU

Thí điểm để kiểm chứng, đủ điều kiện mới mở rộng

Trình bày tham luận, ông Nguyễn Văn Bình, Phó chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, cho biết đơn vị đang nghiên cứu, chuẩn bị phương án thí điểm mô hình tại 3 khu vực. Các nội dung chuẩn bị gồm rà soát pháp lý, khảo sát nhu cầu, nhà đất, cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính và cơ chế phối hợp.

Theo phương án đang nghiên cứu, thời gian thí điểm dự kiến là 6 tháng. Các cơ sở tổ chức sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi, với quy mô dự kiến 50 - 100 người/ngày.

Cơ sở 1 và cơ sở 2 nghiên cứu tổ chức thêm hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong ngày khi vận hành ổn định, dự kiến khoảng 20 người/ngày/cơ sở. Cơ sở 3 trước mắt tập trung vào sinh hoạt cộng đồng; sau khi đánh giá kết quả và đáp ứng đầy đủ điều kiện mới xem xét phát triển chăm sóc lưu trú dài hạn.

Theo dự thảo phương án, trong 6 tháng thí điểm, mỗi cơ sở tổ chức sinh hoạt cộng đồng cho 50 - 100 người cao tuổi/ngày. Cơ sở 1 và 2 đồng thời tổ chức chăm sóc sức khỏe ban ngày, dự kiến khoảng 20 người/ngày/cơ sở khi hoạt động ổn định. Cơ sở 3 sẽ xem xét triển khai chăm sóc lưu trú dài hạn, quy mô dự kiến 300 người, sau khi đánh giá kết quả thí điểm và đảm bảo đủ điều kiện.

Cơ sở 1 đặt tại đường Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, do Làng Thiếu niên Thủ Đức quản lý; cơ sở 2 tại đường Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu, do Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình quản lý; cơ sở 3 tại trụ sở HĐND, UBND huyện Bắc Tân Uyên trước đây, do Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân quản lý.

Toàn cảnh hội thảo ẢNH: THÚY LIỄU

Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM chỉ đạo triển khai, huy động đội ngũ và nguồn lực hiện có của các đơn vị. Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp phối hợp hỗ trợ chuyên môn y tế và phục hồi chức năng.

Theo ông Bình, giá trị của thí điểm còn nằm ở dữ liệu và kinh nghiệm thực tế để xây dựng mô hình lâu dài. Hiệu quả cần được đánh giá qua mức độ an toàn, khả năng tiếp cận, sự hài lòng, chất lượng chăm sóc, nhân lực, cơ sở vật chất và chi phí vận hành.

Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM kiến nghị thành phố xem xét chủ trương triển khai thí điểm, hỗ trợ hoàn thiện các điều kiện cần thiết. Các cơ quan chuyên môn được đề nghị phối hợp hướng dẫn tiêu chuẩn chăm sóc, đào tạo nhân lực, tài chính, tài sản công và cung ứng dịch vụ.

Cần hỗ trợ cả người thân chăm sóc người cao tuổi Bà Nguyễn Thùy Trinh, thành viên Tiểu ban các vấn đề xã hội, Ban Nghiên cứu phát triển Thành phố, đề nghị quan tâm khoảng trống chăm sóc khi người cao tuổi từ cơ sở trở về nhà. Nhiều gia đình thiếu thời gian, điều kiện hoặc kỹ năng để chăm sóc người thân. Bà gợi ý nghiên cứu tổ chức, bồi dưỡng đội ngũ đội viên Thanh niên xung phong để hỗ trợ chăm sóc tại cơ sở và tại nhà. Với những trẻ em đang được lực lượng nuôi dưỡng, khi trưởng thành có thể nghiên cứu đào tạo nghề chăm sóc, vừa tạo hướng nghề nghiệp vừa bổ sung nhân lực. Về địa điểm, bà Trinh đề nghị khảo sát kỹ nhu cầu thực tế, phạm vi phục vụ và khả năng tiếp cận; xây dựng cơ chế phối hợp với địa phương và khu vực lân cận, nhất là đối với phương án chăm sóc lưu trú dài hạn.



