Thăm, chúc thọ các cụ 90 tuổi ở TP.HCM nhân ngày người cao tuổi Việt Nam

Ngày 9.6, bà Võ Ngọc Thanh Trúc (Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) cùng đoàn công tác đến thăm người cao tuổi đang sinh sống tại các phường Bình Tân, Bình Trị Đông, Phú Thọ Hòa.

Đây là chương trình được thực hiện theo Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 3.6.2026 của UBND TP.HCM về tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố đi thăm, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi, nhân kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là nhà cụ Trần Văn Mững (90 tuổi, sống tại phường Bình Tân). Cụ Mững là bệnh binh hạng 2/3, từng có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Dù sức khỏe còn hạn chế do thương tật, cụ vẫn luôn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực vươn lên, cùng gia đình lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) và ông Huỳnh Thành Lập (Chủ tịch Hội Người cao tuổi TP.HCM) thăm hỏi cụ Mững ẢNH: THÚY LIỄU

Cụ Mững có 10 người con, nguồn thu nhập chính hiện nay từ chế độ trợ cấp ưu đãi người có công. Không chỉ chăm lo cho gia đình, cụ còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, chú trọng giáo dục con cháu sống có đạo đức, chấp hành pháp luật, giữ gìn truyền thống gia đình. Gia đình cụ nhiều năm liền đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", con cháu hiếu thảo, đoàn kết, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh. Hiện cụ Mững còn minh mẫn, đi lại và giao tiếp tốt.

Sau đó, đoàn đến thăm cụ Nguyễn Thị Cọng (90 tuổi, sống tại phường Bình Trị Đông). Cụ Cọng là vợ liệt sĩ Trần Văn Minh, có 2 người con. Hiện cụ sống cùng con trai, gia đình có đời sống ổn định, các con cháu thường xuyên quan tâm, chăm sóc. Cụ được hưởng chế độ chính sách đối với thân nhân liệt sĩ và luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định tại địa phương. Do tuổi cao, sức khỏe của cụ hiện đi lại khó khăn, giao tiếp hạn chế.

Đoàn công tác trao quà cho cụ Cọng ẢNH: THÚY LIỄU

Điểm thăm cuối cùng là nhà cụ Nguyễn Thị Đông (90 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa). Cụ Đông là vợ liệt sĩ, thuộc diện gia đình có công với cách mạng. Trong cuộc sống hằng ngày, cụ luôn giữ nếp sống hòa nhã, gương mẫu, sống cùng con trai và được gia đình chăm sóc. Cụ được hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ, đồng thời có thêm sự hỗ trợ từ con cháu. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn còn minh mẫn, đi lại và giao tiếp tốt.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) và ông Huỳnh Thành Lập (Chủ tịch Hội Người cao tuổi TP.HCM) tặng quà cho cụ Đông ẢNH: THÚY LIỄU

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, điều kiện sinh hoạt của các cụ và gia đình; đồng thời gửi lời chúc thọ, mừng thọ, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Hoạt động thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu không chỉ là sự quan tâm thường xuyên của thành phố đối với lớp người cao tuổi, mà còn góp phần lan tỏa truyền thống kính lão, trọng thọ, tri ân người có công. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của người cao tuổi trong gìn giữ nề nếp gia đình, giáo dục con cháu, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.