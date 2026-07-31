Phó bí thư Thành ủy TP.HCM: Trẻ mắc bệnh hiểm nghèo không bị bỏ lại phía sau

Chiều 30.7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình “Đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo”.

Phát biểu tại chương trình, TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận hàng nghìn lượt trẻ đến khám, điều trị, trong đó có nhiều trường hợp mắc ung thư, tim bẩm sinh, bệnh lý huyết học, bệnh mạn tính về gan, thận và rối loạn chuyển hóa di truyền hiếm gặp.

TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo ông Minh, nhiều gia đình phải chịu áp lực lớn về chi phí điều trị kéo dài và hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, bệnh viện xác định công tác xã hội và hỗ trợ người bệnh là nhiệm vụ quan trọng.

Ông Minh kỳ vọng chương trình “Đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” sẽ góp phần mang lại thêm cơ hội điều trị, cơ hội sống và một tương lai tốt đẹp hơn cho các em.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh, mọi trẻ em đều cần được yêu thương, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển, nhất là những em đang đối diện với bệnh tật.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao các phần quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ông Lộc dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ Y tế nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam: “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Để đạt được mục tiêu xây dựng một nền y tế hiện đại, công bằng và hiệu quả, cần có sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành y tế đóng vai trò nòng cốt”.

Theo thống kê, hiện có khoảng 1.000 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang được theo dõi, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM và cần được hỗ trợ lâu dài. Không chỉ chịu gánh nặng bệnh tật, nhiều gia đình còn gặp áp lực về tinh thần, thời gian và chi phí điều trị. Việc hỗ trợ kịp thời sẽ góp phần duy trì cơ hội điều trị, tiếp thêm niềm tin cho bệnh nhi và gia đình.

Từ thực tế này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Hội đồng quản lý Quỹ An sinh xã hội TP.HCM triển khai chương trình kết nối nguồn lực xã hội, hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo về điều trị, dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần và duy trì việc học, không để bất kỳ em nào bị bỏ lại phía sau.

Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương bệnh viện, ngành y tế thành phố và các đơn vị đã chung tay hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ông Lộc đề nghị các bệnh viện và đơn vị liên quan rà soát, cập nhật chính xác nhu cầu của từng trường hợp, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, kịp thời, công khai và minh bạch. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần phát huy vai trò tập hợp, vận động, kết nối nguồn lực, hướng đến sự đồng hành thường xuyên, lâu dài.

Việc chăm lo cần lấy trẻ em làm trung tâm, kết hợp điều trị thể chất với hỗ trợ tinh thần, dinh dưỡng, phục hồi chức năng và học tập. Ngành y tế cần phối hợp ngành giáo dục và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc duy trì lớp học tại bệnh viện, bố trí giáo viên, tình nguyện viên có chuyên môn, gắn bó lâu dài, không để trẻ mất cơ hội học tập vì bệnh tật.

Chương trình trước mắt tập trung hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Bệnh viện Truyền máu Huyết học; sau đó tiếp tục mở rộng đến các cơ sở y tế có điều trị trẻ em.

Tại chương trình, Quỹ An sinh xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết sẽ hỗ trợ mỗi cơ sở y tế tham gia chương trình 1 tỉ đồng. Đồng thời, chương trình đã tiếp nhận hơn 3 tỉ đồng từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn TP.HCM.