Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm trẻ mắc bệnh hiểm nghèo tại TP.HCM

Ngày 23.5, đoàn công tác do bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã thăm hỏi, trao quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tham dự cùng đoàn có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 và tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho 160 bệnh nhi ung thư và 100 bệnh nhi đang điều trị tại các khoa, phòng của Bệnh viện Nhi đồng 2 với tổng kinh phí 200 triệu đồng.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ xúc động trước nghị lực của các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Bà động viên các em kiên trì điều trị, tuân thủ hướng dẫn của y bác sĩ để sớm khỏe mạnh, trở về với gia đình.

Phó thủ tướng biểu dương những thành tựu Bệnh viện Nhi đồng 2 đạt được trong thời gian qua. Theo bà, đây là một trong những cơ sở khám chữa bệnh nhi khoa hàng đầu cả nước, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của y học Việt Nam.

Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, nổi bật có ghép tạng và ghép tế bào gốc máu. Đây là những lĩnh vực khó, đòi hỏi năng lực chuyên môn cao, sự phối hợp chặt chẽ và nỗ lực bền bỉ của đội ngũ thầy thuốc.

Phó thủ tướng đánh giá cao sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 2 trong chăm sóc, điều trị bệnh nhi, nhất là trẻ mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo. Theo bà, sự tận tụy ấy là hình ảnh sinh động của tinh thần “thầy thuốc như mẹ hiền”, chăm sóc bệnh nhi bằng tấm lòng của người cha, người mẹ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bác sĩ Lê Thị Minh Hồng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP.HCM đối với bệnh nhi, gia đình người bệnh và đội ngũ y tế.

Bác sĩ Hồng cho biết, tập thể Bệnh viện Nhi đồng 2 luôn nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh và phong cách phục vụ với mục tiêu chăm sóc trẻ em ngày càng tốt hơn. Bệnh viện thấu hiểu những đau đớn về thể chất, tinh thần mà bệnh nhi phải trải qua trong quá trình điều trị, nhất là với các bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, tận tâm đồng hành cùng bệnh nhi và gia đình, đóng góp tốt hơn cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em.