Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình lâm cảnh khó khăn

Nhiều năm qua, gia đình ông Đoàn Công Tài thuộc diện khó khăn tại địa phương. Không có ruộng vườn hay công việc ổn định, mọi chi tiêu của 4 miệng ăn đều trông chờ vào tiền công ít ỏi từ công việc lao động phổ thông của ông. Ông làm nghề phụ hồ, ai kêu đâu chạy đó, công việc nặng nhọc, bấp bênh theo ngày, theo công trình. Dẫu vất vả, thu nhập không đáng là bao nhưng ông vẫn gắng gượng từng ngày, mong có thể lo cho vợ con đủ ăn đủ mặc và các con tiếp tục đến trường.

Ông Đoàn Công Tài đang phải chống chọi với ung thư ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thế nhưng vào tháng 8.2025, biến cố bất ngờ ập đến khi ông Tài phát hiện mình mắc ung thư. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, quen với việc lao động tay chân, ông dần suy kiệt, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Những cơn đau triền miên khiến ông không còn đủ sức đi làm, thường xuyên phải nhập viện để điều trị. "Tôi chỉ mong mình có đủ sức khỏe để tiếp tục đi làm, nuôi vợ con. Nhưng giờ đây, ngay cả việc tự chăm sóc bản thân cũng khó, nói gì đến lo cho gia đình", ông nghẹn ngào.

Khi nguồn thu nhập duy nhất của gia đình không còn được duy trì như trước, mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày, tiền ăn, học của các con, rồi viện phí, thuốc men… trở thành gánh nặng quá sức đối với gia đình vốn đã nghèo khó. Kể từ ngày trụ cột gia đình lâm bệnh, gánh nặng đè lên vai bà Nguyễn Thị Thanh Vương (42 tuổi, vợ ông Tài). Vừa chăm chồng bạo bệnh, vừa lo cho hai con, bà Vương như rơi vào ngõ cụt khi không có công việc ổn định. Số tiền vay mượn ít ỏi từ bà con, hàng xóm chỉ giúp gia đình cầm cự trong thời gian ngắn, không thể gánh nổi chặng đường điều trị lâu dài phía trước. "Nhìn chồng đau đớn trên giường bệnh mà tim tôi thắt lại. Có những đêm tôi thức trắng không biết ngày mai lấy tiền đâu mua thuốc cho chồng, lấy tiền đâu cho con đến lớp. Tôi thực sự kiệt sức rồi", bà nói trong nước mắt.

Ông Trần Đắc Hân, Trưởng thôn Thái Chấn Sơn, cho hay gia đình ông Đoàn Công Tài là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ông Tài vốn là lao động chính, tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng nay lại mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động khiến kinh tế gia đình hoàn toàn sụp đổ. Địa phương đã có những quan tâm, hỗ trợ bước đầu nhưng với chi phí điều trị đắt đỏ và việc nuôi các con ăn học, gia đình ông Tài thực sự đang rơi vào bế tắc. "Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm gần xa có thể mở lòng nhân ái, giúp đỡ gia đình họ vượt qua giai đoạn nghiệt ngã này", ông Hân chia sẻ.