Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình lâm cảnh khó khăn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/03/2026 06:36 GMT+7

Từ một người trụ cột khỏe mạnh của gia đình, ông Đoàn Công Tài (49 tuổi, ở thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng) bỗng chốc ngã quỵ vì căn bệnh ung thư. Gia cảnh vốn đã khó khăn nay càng thêm chồng chất.

Nhiều năm qua, gia đình ông Đoàn Công Tài thuộc diện khó khăn tại địa phương. Không có ruộng vườn hay công việc ổn định, mọi chi tiêu của 4 miệng ăn đều trông chờ vào tiền công ít ỏi từ công việc lao động phổ thông của ông. Ông làm nghề phụ hồ, ai kêu đâu chạy đó, công việc nặng nhọc, bấp bênh theo ngày, theo công trình. Dẫu vất vả, thu nhập không đáng là bao nhưng ông vẫn gắng gượng từng ngày, mong có thể lo cho vợ con đủ ăn đủ mặc và các con tiếp tục đến trường.

Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình lâm cảnh khó khăn- Ảnh 1.

Ông Đoàn Công Tài đang phải chống chọi với ung thư

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thế nhưng vào tháng 8.2025, biến cố bất ngờ ập đến khi ông Tài phát hiện mình mắc ung thư. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, quen với việc lao động tay chân, ông dần suy kiệt, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Những cơn đau triền miên khiến ông không còn đủ sức đi làm, thường xuyên phải nhập viện để điều trị. "Tôi chỉ mong mình có đủ sức khỏe để tiếp tục đi làm, nuôi vợ con. Nhưng giờ đây, ngay cả việc tự chăm sóc bản thân cũng khó, nói gì đến lo cho gia đình", ông nghẹn ngào.

Khi nguồn thu nhập duy nhất của gia đình không còn được duy trì như trước, mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày, tiền ăn, học của các con, rồi viện phí, thuốc men… trở thành gánh nặng quá sức đối với gia đình vốn đã nghèo khó. Kể từ ngày trụ cột gia đình lâm bệnh, gánh nặng đè lên vai bà Nguyễn Thị Thanh Vương (42 tuổi, vợ ông Tài). Vừa chăm chồng bạo bệnh, vừa lo cho hai con, bà Vương như rơi vào ngõ cụt khi không có công việc ổn định. Số tiền vay mượn ít ỏi từ bà con, hàng xóm chỉ giúp gia đình cầm cự trong thời gian ngắn, không thể gánh nổi chặng đường điều trị lâu dài phía trước. "Nhìn chồng đau đớn trên giường bệnh mà tim tôi thắt lại. Có những đêm tôi thức trắng không biết ngày mai lấy tiền đâu mua thuốc cho chồng, lấy tiền đâu cho con đến lớp. Tôi thực sự kiệt sức rồi", bà nói trong nước mắt.

Ông Trần Đắc Hân, Trưởng thôn Thái Chấn Sơn, cho hay gia đình ông Đoàn Công Tài là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ông Tài vốn là lao động chính, tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng nay lại mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động khiến kinh tế gia đình hoàn toàn sụp đổ. Địa phương đã có những quan tâm, hỗ trợ bước đầu nhưng với chi phí điều trị đắt đỏ và việc nuôi các con ăn học, gia đình ông Tài thực sự đang rơi vào bế tắc. "Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm gần xa có thể mở lòng nhân ái, giúp đỡ gia đình họ vượt qua giai đoạn nghiệt ngã này", ông Hân chia sẻ. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Đoàn Công Tài; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Tài trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Bán vé số nuôi vợ bệnh nặng và 2 cháu nội còn nhỏ dại

Bán vé số nuôi vợ bệnh nặng và 2 cháu nội còn nhỏ dại

Giữa những con đường làng, quán xá đông người ở xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Tuy Phước, Bình Định), hình ảnh người đàn ông gầy gò, tay cầm xấp vé số mời chào đã trở nên quen thuộc. Đó là ông Nguyễn Thanh Tiến (62 tuổi, ở thôn Giang Nam, xã Tuy Phước Bắc), người đang gánh trên vai tuổi già, bệnh tật và nỗi lo cơm áo cho cả gia đình.

Trao hơn 570 triệu đồng tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh ngặt nghèo

Hóa trị suốt 3 năm vẫn học giỏi

Khám phá thêm chủ đề

bệnh hiểm nghèo ung thư Hoàn cảnh khó khăn Lá lành đùm lá rách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận