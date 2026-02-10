Bán vé số nuôi vợ bệnh nặng và 2 cháu nội còn nhỏ dại

Dù sức khỏe suy giảm, mỗi ngày ông Tiến vẫn đi bộ hàng chục cây số, len lỏi vào các quán ăn, khu dân cư đông người để bán vé số. Đây là công việc duy nhất ông còn đủ sức làm để kiếm tiền nuôi vợ bị trọng bệnh và chăm lo cho 2 cháu nội còn thơ dại.

Thu nhập của ông Tiến phụ thuộc hoàn toàn vào số vé bán được mỗi ngày. Hôm may mắn, ông kiếm được khoảng 100.000 - 150.000 đồng; nhiều hôm chỉ vỏn vẹn 50.000 - 70.000 đồng. Số tiền ít ỏi, bấp bênh ấy buộc ông phải chắt chiu từng đồng để vợ chồng ông và 2 cháu nội mỗi ngày có được 2 bữa cơm rau đạm bạc.

Nói về hoàn cảnh gia đình ông Tiến, ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng thôn Giang Nam, không giấu được sự xót xa. Ông Trung cho biết ông Tiến thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vô cùng thiếu thốn. "Hoàn cảnh gia đình ông Tiến rất khó khăn, gần như không còn nguồn thu nào khác ngoài việc bán vé số", ông Trung nói thêm.

Ông Tiến cùng vợ và 2 cháu ảnh: MAI LINH GIANG

Vợ ông Tiến là bà Đoàn Thị Vàng, từ năm 2022 đến nay liên tục nhập viện điều trị nhiều bệnh lý nghiêm trọng như bệnh mạch vành, rối loạn lipid máu… Chi phí điều trị lớn khiến gia đình vốn nghèo khó càng lâm vào cảnh kiệt quệ. Để chạy chữa cho vợ, ông Tiến dốc hết tiền bạc dành dụm, bán đi những tài sản ít ỏi trong nhà và vay mượn thêm từ họ hàng, làng xóm. Tuy vậy, bệnh tình của vợ vẫn cần điều trị lâu dài, trong khi nguồn thu thì ngày một bấp bênh.

Ngoài giờ đi bán vé số, ông Tiến còn lo cơm nước cho cả gia đình ảnh: MAI LINH GIANG

Vợ chồng ông Tiến có một người con trai đã lập gia đình, sinh được 2 cháu trai là Nguyễn Quốc Huy (8 tuổi) và Nguyễn Xuân Trường (5 tuổi). Do không thể tiếp tục chung sống, bố mẹ của 2 cháu đã chia tay. Hai đứa trẻ từ đó được ông nội đón về nuôi dưỡng trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn.

Nhắc đến 2 cháu nội, đôi mắt ông Tiến đỏ hoe: "Tôi tuổi đã cao, nay đau mai yếu, không biết ra đi lúc nào nên cũng đành chấp nhận số phận. Còn sống ngày nào, tôi cố gắng chăm sóc cho 3 bà cháu, mong vợ tôi khỏi bệnh, các cháu có cơm ăn áo mặc. Thương nhất là tụi nhỏ, có cha có mẹ mà như trẻ mồ côi. Tôi chỉ lo không biết mình có đủ sức, đủ tiền để các cháu tiếp tục đến trường như bạn bè cùng trang lứa hay không…".