Con chào đời, mẹ trẻ rơi vào hôn mê

Diễn biến bệnh quá nhanh và nghiêm trọng, các bác sĩ buộc phải mổ lấy thai khẩn cấp. Ca mổ diễn ra giữa lằn ranh sinh tử. Em bé cất tiếng khóc chào đời nhưng người mẹ thì rơi vào hôn mê sâu. Sau ca mổ, tình trạng chị Kiều không hề khá hơn, thậm chí ngày càng nặng. Gia đình buộc phải chuyển viện gấp vào BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện tại, chị Kiều vẫn phải thở máy và điều trị dài ngày tại Khoa Hồi sức tích cực, chi phí mỗi ngày là con số quá sức đối với gia đình.

Kể với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Viết Cường (27 tuổi), chồng chị Kiều, cho biết vợ chồng anh đã có một bé trai 3 tuổi, khi niềm vui chuẩn bị đón đứa con thứ 2 còn chưa trọn vẹn thì biến cố ập đến. "Con trai lớn 3 tuổi phải gửi cho họ hàng chăm sóc. Đứa con nhỏ mới sinh được 21 ngày cũng phải nhờ cô, dì ruột bồng bế, đi xin sữa khắp nơi vì cháu thiếu hơi mẹ…", anh Cường nghẹn ngào.

Huỳnh Thị Thúy Kiều đang điều trị trong tình trạng nguy kịch ẢNH: HUY ĐẠT

Đứa trẻ vừa chào đời đã phải chịu cảnh xa mẹ, chưa một lần được nằm trong vòng tay mẹ. Anh Cường ngủ qua đêm trên ghế đá BV nhiều ngày. Gần đây, BV sắp xếp cho anh thuê giường tầng với giá 80.000 đồng/ngày để có chỗ nghỉ tạm. "Hằng ngày, mẹ ruột tôi vào phòng hồi sức để chăm vợ. Tôi ngồi bên ngoài lo giấy tờ, đóng tiền viện phí; xếp hàng xin cơm từ thiện, ăn qua ngày. Tiền tích góp của vợ chồng đã cạn kiệt…", anh Cường chia sẻ. Anh kể, vợ chồng anh trước đây đều là công nhân, thu nhập bấp bênh, tiền tích góp không nhiều. Cha mẹ hai bên lại đau ốm triền miên, nay biến cố bệnh tật ập đến khiến kinh tế gia đình gần như kiệt quệ hoàn toàn.

Ngày 30.1, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Lê Huyền Trâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Bà Nà (TP.Đà Nẵng), cho biết hoàn cảnh gia đình chị Huỳnh Thị Thúy Kiều hiện rất khó khăn, chi phí điều trị kéo dài khiến gia đình đã kiệt quệ. "Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng để người mẹ trẻ có thêm cơ hội hồi phục, để các con sớm được đoàn tụ với mẹ", bà Lê Huyền Trâm nói.